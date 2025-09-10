Джей Ді Венс, віцепрезидент Сполучених Штатів, у своїй нещодавній заяві розповів про поточний стан переговорів між Росією та Україною, наголосивши на ключових аспектах, які стоять на порядку денному. В інтерв’ю One America News, Венс зазначив, що головною перешкодою залишається територіальне питання, інформує Завтра.UA.

Територіальні апетити Кремля

Венс зазначив, що Росія висуває нові вимоги, які є не менш амбітними, ніж її початкові плани. Він підкреслив, що Москва наполягає на передачі їй близько 6000 квадратних кілометрів української території, яку російські війська ще не змогли захопити.

“Росіяни хочуть отримати близько 6000 квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Ось чого хочуть росіяни”, — сказав віцепрезидент США.

Ця вимога, за словами Венса, демонструє прагнення Кремля до розширення своїх володінь, незважаючи на невдачі на полі бою. Російська сторона, схоже, намагається отримати дипломатичним шляхом те, чого не змогла досягти військовим шляхом.

Україна прагне гарантій безпеки

Водночас, українська сторона, усвідомлюючи постійну загрозу з боку агресора, зосереджена на отриманні надійних гарантій безпеки. Українці прагнуть упевнитися, що будь-яка укладена угода не буде тимчасовою, і Росія не повернеться за “додатковими” територіями через кілька місяців чи років.

“Українці, з іншого боку, хочуть гарантій безпеки — чи то від європейців, чи то від когось іншого, — бо хочуть бути впевнені, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців чи років, вимагаючи ще більше”, — пояснив Венс.

Ці гарантії, як зазначає Венс, мають стати запобіжником від майбутньої агресії та дати Україні можливість зосередитися на відновленні та розвитку. Питання безпеки є пріоритетом для Києва, який не може покладатися лише на мирні обіцянки агресора, що вже не раз порушував міжнародні договори.

Тупикова ситуація

Ситуація, за словами Венса, зводиться до двох ключових та взаємовиключних вимог: Росія хоче територію, а Україна — безпеку. Це створює тупикову ситуацію в переговорному процесі. Без готовності однієї зі сторін до компромісу, домогтися сталого миру буде вкрай складно.

Заява віцепрезидента США підкреслює, що вирішення конфлікту лежить у площині не лише бойових дій, а й дипломатичних переговорів, де кожна зі сторін має свої принципові вимоги.

Раніше Трамп закликав Європу вдарити по Росії: “Ми готові діяти, але ви маєте почати”.