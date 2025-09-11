На Київщині розгорнулося масштабне будівництво, яке має стати повноцінним “Власним містом” на 47 тисяч мешканців. Однак, як з’ясували журналісти міжнародного детективного бюро Аbsolution, проєкт реалізується на землях, які, ймовірно, були незаконно відчужені у державного підприємства. Ключовими фігурантами цієї історії є дружина колишнього високопосадовця Генеральної прокуратури Оксани Гуцуляк та її чоловік Володимир Гуцуляк, який у минулому очолював департамент, що розслідував справи, пов’язані з відчуженням цих земель, інформує Завтра.UA.

Деталі скандального проєкту

Проєкт “Власне місто” розташований за сім кілометрів від Києва, у Дмитрівській ОТГ. Його концепція передбачає створення повністю автономного кластерного міста з власною інфраструктурою, житловими кварталами та робочими місцями. Забудовник, компанія “КГЛ Груп”, обіцяє, що на 600 гектарах зможуть проживати до 47 тисяч людей.

Проте, як зазначають експерти, після завершення будівництва “Власне місто” може стати фактично окремою адміністративною одиницею, яка не матиме виборних органів місцевого самоврядування. Це створює ризики для майбутніх мешканців, які можуть опинитися під “владою” однієї компанії, не підконтрольної державі.

Земельні махінації та родинні зв’язки

Розслідування міжнародного детективного бюро Аbsolution, яке цитує видання 368.media, вказує, що значні площі землі під будівництвом належать родинам Корніяченків, Лопати та Гуцуляків. Крім того, серед власників ділянок — двоюрідний брат Оксани Гуцуляк, Василь Перепелюк.

Землі, на яких ведеться забудова, раніше належали державному підприємству “Дослідне господарство “Дмитрівка”. У 2015 році це підприємство звернулося до правоохоронних органів із заявою про незаконне відчуження земель. Справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і її веденням займався департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ. Очолював цей департамент у той час Володимир Гуцуляк — чоловік однієї зі співзасновниць проєкту. Однак, за даними розслідувачів, справа не отримала належного розвитку.

Питання щодо незаконного збагачення

Після звільнення з ГПУ у 2018 році Володимир Гуцуляк отримав посаду директора в ТОВ “Степ біг інвест”, де засновником є його дружина. Статутний капітал фірми, що займається розведенням коней, становить майже 5 мільйонів гривень. Ці факти, зазначають розслідувачі, можуть свідчити про ознаки незаконного збагачення з боку колишнього посадовця.

Наразі Нацполіція розслідує справу щодо виведення ділянок у комунальну власність, однак доля земель та законність будівництва залишаються під великим питанням.

