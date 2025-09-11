У столиці затримали працівника Міністерства оборони України, який за $10 000 обіцяв «допомогти» з отриманням відстрочки від призову. За даними слідства, він пропонував військовозобов’язаним чоловікам фіктивне працевлаштування на критично важливому підприємстві, щоб надати їм бронювання, інформує Завтра.UA.

Деталі схеми

Слідство встановило, що підозрюваний обіцяв посприяти внесенню даних до системи «Резерв+». Ця послуга коштувала $10 000 і передбачала оформлення офіційного бронювання від мобілізації під виглядом трудових відносин із підприємством, яке має статус критично важливого.

Затримання та наслідки

Після отримання хабаря у розмірі $10 000 чоловіка затримали. Предмет неправомірної вигоди було вилучено. Наразі йому повідомили про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Якщо його провину доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми. Розслідування проводять Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, ГУНП у місті Києві та УСР у місті Києві. Міністерство оборони України сприяло проведенню операції.

