Уряд України ухвалив рішення про впорядкування роботи військово-лікарських комісій (ВЛК), запровадивши єдиний стандарт медичного огляду для всіх Сил оборони. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, нові правила, які раніше діяли лише для Збройних сил, тепер поширюються на працівників усіх силових та оборонних відомств, інформує Завтра.UA.

Єдиний підхід для всіх відомств

Відтепер, окрім Збройних сил, єдині норми військово-лікарської експертизи поширюються на Службу безпеки України (СБУ), Службу зовнішньої розвідки, Державну прикордонну службу, Національну гвардію та Управління державної охорони.

Головні зміни:

Спільний розклад хвороб : Усі ці структури відтепер використовуватимуть єдиний Розклад хвороб , що забезпечить однаковий підхід до визначення придатності до військової служби.

: Усі ці структури відтепер використовуватимуть єдиний , що забезпечить однаковий підхід до визначення придатності до військової служби. Медичні огляди: Медичні огляди проводитимуться у відомчих закладах, а якщо таких немає — у цивільних лікарнях на підставі відповідних договорів.

Спрощення для тих, хто лікується за кордоном

Окрім запровадження єдиного стандарту, уряд також значно спростив процедуру проходження ВЛК для військовослужбовців та постраждалих, які перебувають на лікуванні за кордоном.

Згідно з новими правилами, особи, що лікуються за кордоном понад 12 місяців і не мають змоги повернутися в Україну, зможуть пройти необхідні медичні та військово-лікарські експертизи, зокрема й дистанційно. Це значно полегшить їхній медичний супровід та взаємодію з військовими структурами.

Нововведення покликані впорядкувати та уніфікувати роботу військово-лікарських комісій. Усунути розбіжності між відомствами та спростити процедури для військових.

