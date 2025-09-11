Ізраїль у середу, 11 вересня, завдав ударів по об’єктах у столиці Ємену Сані та північній провінції Аль-Джауф. За даними Міністерства охорони здоров’я хуситів, унаслідок атак загинули 35 осіб, ще 131 поранено. Про це повідомляє Reuters, інформує Завтра.UA.

Удари по військових об’єктах та цивільних цілях

Ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по військових таборах, штаб-квартирі відділу “пропаганди” хуситів та паливному сховищу. Однак, за словами військового речника хуситів, цілями атак стали винятково цивільні об’єкти, зокрема офіси двох газет. Він додав, що серед жертв є журналісти та перехожі.

Мешканці Сани, що однією з цілей атак стало приховане в горах укриття, яке використовується як штаб-квартира командування хуситів. Також, за словами очевидців, удари припали на будівлю Міністерства оборони, що знаходиться під контролем хуситів.

Серія ударів у відповідь

Ці атаки є частиною ескалації напруженості між Ізраїлем та хуситами. Ізраїльські військові стверджують, що удари є відповіддю на запуск безпілотників і ракет хуситами в напрямку ізраїльської території.

Напад стався через кілька днів після удару по Сані, унаслідок якого 30 серпня загинули прем’єр-міністр уряду хуситів і кілька міністрів. Це був перший подібний напад, спрямований проти високопоставлених чиновників.

Хусити, яких підтримує Іран, у свою чергу заявляють, що їхні атаки на судна в Червоному морі є актом солідарності з палестинцями в Газі. Вони також неодноразово запускали ракети по Ізраїлю, які переважно були перехоплені. Ізраїль у відповідь атакував контрольовані хуситами райони, включно з портом Ходейда.

Нагадаймо, раніше стало відомо про кривавий теракт в Єрусалимі: двоє озброєних чоловіків розстріляли автобус, багато жертв.