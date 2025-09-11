Російські окупаційні сили в ніч на четвер, 11 вересня, здійснили масовану атаку безпілотниками на Україну. Внаслідок чого в місті Суми зафіксовані значні руйнування. За інформацією голови Сумської ОВА Олега Григорова, головною ціллю ворога стала освітня інфраструктура міста, інформує Завтра.UA.

Атака на освітній заклад та її наслідки

Російські дрони-камікадзе типу “шахед” завдали удару по одному з навчальних закладів Сум. В результаті атаки було пошкоджено будівлі та транспорт установи. На місці удару спалахнула пожежа, яку згодом вдалося ліквідувати.

Голова ОВА Олег Григоров зазначив, що попри значні руйнування, основний удар припав не на житловий сектор, і, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Пошкодження житлових будинків

Хоча основний удар припав на освітній об’єкт, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна в трьох багатоповерхових житлових будинках, що знаходилися поблизу місця влучання.

Перебіг нічної атаки

Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух кількох груп “шахедів” у бік України. Повітряну тривогу було оголошено в низці областей, включно з Сумською та Чернігівською. Вибухи в Сумах пролунали близько 06:29 ранку, що підтвердило “Суспільне”. Пізніше було зафіксовано рух БПЛА на Чернігівщині.

Загалом, нічна атака РФ знову продемонструвала терор проти цивільного населення та інфраструктури, що є частиною систематичних військових злочинів.

Нагадаймо, вчора 10 вересня, Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Головною особливістю цієї атаки стало безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі російськими “шахедами”.