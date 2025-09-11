Корупційний скандал стався на «Укрзалізниці»: ексдиректору регіональної філії «Львівська залізниця» повідомлено про підозру у завданні збитків державі на понад 31 мільйон гривень. За інформацією, оприлюдненою ДБР та СБУ, посадовець незаконно дозволяв використовувати приватні локомотиви, ігноруючи інтереси державної компанії, інформує Завтра.UA.

Деталі схеми: ігнорування вказівок і незаконне використання рухомого складу

Згідно з матеріалами справи, посадовець умисно дозволив приватній компанії використовувати власні локомотиви на коліях «Укрзалізниці», ігноруючи прямі вказівки керівництва. Це відбувалося всупереч чинним Правилам технічної експлуатації залізниць України, які регулюють рух потягів на державній мережі.

Через ці дії «Укрзалізниця» недоотримала плату за перевезення вантажів. Загальна сума збитків, зафіксована слідством, становить 31,1 мільйона гривень. Ці втрати, як зазначають правоохоронці, суттєво вдарили по фінансових інтересах держави.

Кримінальна кваліфікація та можливі наслідки

Дії колишнього очільника «Львівської залізниці» кваліфіковано за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Наразі процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора. Розслідування триває.

Нагадаймо, раніше стало відомо про корупційні схеми в Києві: “слуги народу” розтратили понад 2 мільйони гривень бюджету.