Дмитро Пєсков, речник Кремля, стверджує, що в переговорному процесі між Росією та Україною настала “пауза”, хоча канали спілкування нібито все ще діють, інформує Завтра.UA.

Заява Пєскова

За словами Пєскова, хоча “канали спілкування переговорних груп є”, зараз можна говорити про “паузу” в переговорах. Водночас він зазначив, що “не варто дивитися крізь рожеві окуляри й чекати блискавичних результатів”. Це вже не перша подібна заява з боку російського керівництва, що може свідчити про небажання Кремля активно рухатися в бік дипломатичного врегулювання.

Історія переговорів

Останній раунд переговорів на рівні делегацій між Україною та РФ відбувся 23 липня 2025 року в Стамбулі за посередництва Туреччини. За його підсумками сторони домовилися про нові обміни військовополоненими.

Після зустрічей на Алясці 15 серпня та у Білому домі 18 серпня, США та Україна запропонували провести переговори на рівні лідерів. Однак Володимир Путін фактично відмовився від зустрічі, запропонувавши Володимиру Зеленському приїхати до Москви.

Позиція України

Україна неодноразово наголошувала, що Росія не демонструє справжньої готовності до миру. Президент Зеленський заявляв, що Кремль намагається ухилитися від прямих переговорів на найвищому рівні та надсилає відповідні сигнали. Він також звинуватив деяких європейських лідерів у тому, що вони “заважають мирним зусиллям щодо України”.

Ці заяви підкреслюють глибокі розбіжності між сторонами та складність пошуку дипломатичного рішення.

Що далі?

Попри заяви про “паузу”, існування каналів зв’язку дає невелику надію на продовження діалогу. Однак відсутність прогресу на рівні лідерів та взаємні звинувачення роблять перспективи швидкого врегулювання конфлікту малоймовірними. Далі все залежатиме від того, чи змінять сторони свої позиції та чи будуть готові до реальних компромісів.

