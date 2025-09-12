13 C
Kyiv
П’ятниця, 12 Вересня, 2025
Польща повністю закрила кордони з Білоруссю: що відбувається

Автор Klinova Vladislava
Польща закрила кордон через російсько-білоруські маневри, що загрожують ЄС
Польща закрила всі прикордонні переходи з Білоруссю. Рішення набуло чинності опівночі четверга, 11 вересня, і діятиме до подальших розпоряджень. Рух в обох напрямках — виїзд з Польщі до Білорусі та в’їзд до Польщі — повністю призупинено, повідомляє видання Onet, інформує Завтра.UA.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про закриття кордонів у вівторок, 9 вересня. Це рішення пов’язане з початком спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2025», які стартували в п’ятницю. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський наголосив, що ці маневри спрямовані безпосередньо проти Польщі та Європейського Союзу.

Які саме переходи закрито?

Призупинення руху стосується як автомобільного, так і залізничного транспорту.

  • Автомобільні переходи:
    • Тересполь-Брест (для легкових автомобілів)
    • Кукурики-Козловичі (для вантажівок)
  • Залізничні переходи (для вантажних перевезень):
    • Кузниця Білостоцька-Гродно
    • Семянівка-Свіслоч
    • Тересполь-Брест

Цей крок Польщі став додатковим запобіжним заходом на тлі посилення напруженості. Раніше повідомлялося, що країна розгортає близько 40 тисяч солдатів на своїх кордонах з Білоруссю та Росією після атаки російських безпілотників.

Навчання «Захід-2025»: що відомо

Спільні військові навчання Росії та Білорусі «Захід-2025» є найбільшими в цьому році. За даними литовської військової розвідки, у маневрах беруть участь до 30 тисяч військовослужбовців з обох країн. Ці навчання регулярно викликають занепокоєння серед країн-сусідів, оскільки вони сприймаються як демонстрація військової сили та потенційна загроза регіональній безпеці.

Нагадаймо, раніше президент Польщі Навроцький зробив гучну заяву після атаки російських «шахедів».

