Президент Польщі Кароль Навроцький скликає екстрене засідання Ради національної безпеки на тлі безпрецедентного порушення повітряного простору країни російськими ударними безпілотниками. У ніч на 10 вересня російські дрони, які атакували Україну, масово залетіли на територію Польщі, що змусило польських військових застосувати зброю для їхньої нейтралізації, інформує Завтра.UA.

Польща у повній готовності

Заява президента Навроцького, опублікована в мережі X, підкреслює найвищий пріоритет — безпеку країни. Він повідомив, що від початку інциденту перебуває на постійному зв’язку з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони та командуванням Збройних сил Польщі.

“Від моменту порушення повітряного простору Республіки Польща я перебуваю в постійному контакті з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони та найважливішими командувачами Збройних сил Республіки Польща. Я брав участь у нараді в Оперативному командуванні видів збройних сил”, – заявив Кароль Навроцький.

Екстрені засідання уряду

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердив «багаторазові порушення» повітряного простору. Речник уряду Адам Шлапка повідомив, що уряд проводить екстрене засідання, а прем’єр-міністр Туск зустрічається з міністрами, відповідальними за державну безпеку.

Реакція військових

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що по ворожих об’єктах було відкрито вогонь. Він зазначив, що для пошуку збитих безпілотників залучено територіальні сили оборони. Польща підтримує тісний контакт із командуванням НАТО, інформуючи союзників про розвиток подій.

Призупинення роботи аеропортів

Ситуація з безпекою вплинула на цивільну авіацію. Чотири польські аеропорти, включно з головним аеропортом імені Шопена у Варшаві, тимчасово призупинили свою роботу, щоб уникнути будь-яких ризиків для пасажирів і екіпажів.

Подія стала першим випадком, коли російські дрони, задіяні в атаці на Україну, настільки масово та глибоко порушили польський повітряний простір. Це підкреслює зростаючу загрозу, що походить від російської агресії, для безпеки сусідніх країн.

Раніше стало відомо, що в ракеті, що вдарила по Кабміну, знайшли понад 40 деталей з США, ЄС та інших країн.