Коаліція європейських лідерів, схоже, досягла успіху у важливому завданні: переконала президента США Дональда Трампа в тому, що Росія не зацікавлена в припиненні війни, і її потрібно примусити сісти за стіл переговорів. За даними Politico, ця зміна позиції відкриває шлях до спільного посилення тиску на Кремль, хоча й породжує нові виклики, інформує Завтра.UA.

Високопосадовці з обох боків Атлантики минулого тижня провели низку переговорів, щоб узгодити нові фінансові обмеження та плани щодо припинення постачання російської нафти й газу. Головна мета — змусити Росію погодитися на переговори.

«Трамп нарешті на нашому боці. Питання тепер у тому, як узгодити ці два підходи?» — заявив один з дипломатів ЄС на умовах анонімності.

США — тарифи, ЄС — санкції

Хоча обидві сторони згодні щодо необхідності тиску на Путіна, їхні інструменти відрізняються. Адміністрація Трампа віддає перевагу використанню торговельних інструментів, таких як тарифи, щоб виснажити військовий бюджет Росії. Натомість ЄС наполягає на традиційних санкціях проти підприємств і фінансових установ, які співпрацюють з Москвою.

Ці різні підходи вже створюють «гарячі дискусії». Так, Трамп запропонував запровадити 100-відсотковий тариф на російські енергоносії, які купують Індія та Китай, за умови, що ЄС зробить те саме. Однак для Євросоюзу це економічно й політично неможливий крок.

«Тарифи — це податки для споживачів»

Застосування тарифів суперечить основоположним принципам ЄС. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн неодноразово наголошувала, що «тарифи — це податки» для внутрішніх споживачів. Запровадження тарифів на Індію, з якою ЄС близький до укладення важливої торгівельної угоди, та на Китай, від якого сильно залежить європейська економіка, було б колосальним самопошкодженням.

«Ми не застосовуємо тарифи. Ми — торговельний блок. Ми — експортери. Експорт — це двигун економіки ЄС. Це наша ДНК», — пояснила старша наукова співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин Агата Демаре.

Енергетична співпраця: обмін на газ

Попри розбіжності щодо тарифів, США та ЄС активно співпрацюють в енергетичній сфері. Трамп закликав Європу повністю припинити купувати російське викопне паливо, що Кремль використовує для фінансування війни. У відповідь міністр енергетики США Кріс Райт прибув до Брюсселя, щоб обговорити угоду про закупівлю блоком додаткових американських нафти, газу та ядерного палива на суму 750 мільярдів доларів.

Європейський комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив про намір прискорити виконання зобов’язання ЄС щодо припинення всього імпорту російського природного газу до кінця 2027 року, можливо, навіть раніше. Однак для цього Європі потрібна допомога США у вигляді збільшення поставок скрапленого природного газу (СПГ).

Ця пропозиція не лише є вигідною для США, а й надає Брюсселю сильніший важіль впливу на дружні до Кремля країни, такі як Угорщина та Словаччина, які чинили опір розриву енергетичних зв’язків з Росією.

