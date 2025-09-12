Державне бюро розслідувань (ДБР) та Служба безпеки України (СБУ) викрили масштабну схему розкрадання коштів, призначених для Збройних Сил України. За даними слідства, колишній командир однієї з військових частин на Львівщині, який нині працює заступником голови Золочівської РВА, завдав державі збитків на понад 2,6 млн грн. Як інформує Завтра.UA він закупив армійські ліжка за суттєво завищеними цінами.

Закупівля ліжок за вдвічі завищеною ціною

За даними слідства, посадовець не провів належного моніторингу ринку, в результаті чого уклав угоду на закупівлю тисячі армійських ліжок за ціною, що майже вдвічі перевищувала їхню ринкову вартість. На момент укладання договору аналогічні ліжка коштували близько 3,8 млн грн, тоді як їх придбали за значно вищу суму.

Шахрайська схема з оплатою

Окрім завищеної ціни, виявилось, що військова частина отримала від підрядника лише 180 одиниць ліжок на суму понад 1,1 млн грн. Попри це, екскомандир дав вказівку перерахувати комерсанту всю суму за повну партію — 6,5 млн грн.

Інші зловживання та кримінальні справи

Це не перша справа, пов’язана з цим посадовцем. У листопаді 2023 року ДБР вже викрило його на зловживаннях під час закупівлі резервуарів РГС-50. Матеріали цієї справи вже передано до суду. Завдані тоді державі збитки оцінюються в понад 37 млн грн.

Наслідки та подальше розслідування

Наразі колишньому командиру повідомлено про підозру в недбалому ставленні до військової служби, що призвело до тяжких наслідків в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Триває слідство, в рамках якого планується подання клопотання до суду щодо арешту його майна та обрання запобіжного заходу. Також перевіряється інформація про можливі “відкати” та причетність підозрюваного до інших злочинів. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Раніше стало відомо, що посадовці «Полтаваобленерго» обікрали державу на 49 млн грн.