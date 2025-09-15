Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов’язаних працівників під час мобілізації та воєнного стану. Відповідна постанова №1106, ухвалена 8 вересня 2025 року, вносить зміни до чинної постанови № 76 від 27 січня 2023 року, інформує Завтра.UA. Нововведення розширюють перелік підприємств, які можуть бронювати своїх співробітників, а також запроваджують деякі нові умови.

Що змінилося в правилах бронювання?

Згідно з новою постановою, 100% бронювання тепер можуть отримати критично важливі підприємства, що працюють у прифронтових регіонах. Ключовою умовою є функціонування в цих областях державних електронних інформаційних ресурсів.

Розширення переліку критично важливих підприємств

Уряд також розширив критерії для визначення підприємств як критично важливих. Тепер до них належать не лише компанії енергетичного чи транспортного сектору, а й організації, які виконують державні контракти на виробництво:

безпілотних систем;

озброєння;

військової техніки;

боєприпасів та їх комплектуючих.

Ці зміни стосуються компаній, що виконують замовлення від Адміністрації Держспецзв’язку та інших державних органів, які відповідають за оборонний сектор.

Економічне обґрунтування змін

За даними Міністерства економіки, оновлені правила бронювання мають подвійний ефект. З одного боку, вони захищають працівників стратегічно важливих підприємств, що дозволяє їм продовжувати виконувати завдання, необхідні для оборони країни. З іншого боку, це рішення підтримує економіку. За розрахунками Мінекономіки, оновлені правила можуть зберегти близько 2,25 млрд грн ВВП та податкових надходжень.

Правила бронювання 2025 року: кого можна забронювати?

Метою бронювання є забезпечення безперебійного функціонування органів державної влади, місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій у особливий період.

Посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування можуть отримати бронь на весь строк мобілізації .

органів державної влади та місцевого самоврядування можуть отримати бронь на . Працівники критично важливих підприємств отримують бронь на період шість місяців, після чого її необхідно повторно поновити.

Які підприємства можуть бронювати працівників?

Для отримання статусу критично важливого та включення до Єдиного переліку, підприємство має відповідати певним критеріям, встановленим наказом Міністерства економіки № 28003 від 18.12.2024. Основними критеріями є:

відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ;

розмір заробітної плати працівників від 16 000 до 24 000 грн на місяць (залежно від кількості працівників);

на місяць (залежно від кількості працівників); діяльність у трьох і більше областях України.

Чи можуть заброньовані виїжджати за кордон?

Заброньовані працівники, відповідно до пункту 2-6 Правил перетинання державного кордону, можуть виїжджати за кордон виключно з метою відрядження. Для цього на прикордонному контролі необхідно надати витяг із наказу Мінекономіки про бронювання та наказ підприємства про відрядження за кордон.

Нагадамо, раніше комітет ВР погодив зміни до мобілізації: хто з чоловіків може втратити право на відстрочку.