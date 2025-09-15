У Києві до суду скеровано обвинувальний акт стосовно державного інспектора з енергетичного нагляду. Йому інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, зокрема приховування майна на загальну суму понад 3,1 мільйона гривень, інформує Завтра.UA.

Приховані будинки та земля: що знайшли правоохоронці?

За результатами розслідування, проведеного Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві, спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), було встановлено, що посадовець не задекларував значні активи.

Перелік недекларованого майна:

Три будинки в Угорщині: Нерухомість розташована в місті Гайдусобосло — відомому бальнеологічному курорті. Загальна вартість будинків оцінюється в понад 2,9 млн грн . При цьому два з них перебувають у спільній частковій власності (площею 623 кв. м та 351 кв. м), а третій, площею 219 кв. м, є приватною власністю інспектора.

Нерухомість розташована в місті Гайдусобосло — відомому бальнеологічному курорті. Загальна вартість будинків оцінюється в понад . При цьому два з них перебувають у спільній частковій власності (площею 623 кв. м та 351 кв. м), а третій, площею 219 кв. м, є приватною власністю інспектора. Земельна ділянка на Київщині: Чиновник також приховав земельну ділянку площею 891 кв. м, вартість якої становить 226 тис. грн.

Корупція підриває довіру

Цей випадок став ще одним підтвердженням системних проблем у сфері державного управління. Факти приховування майна чиновниками руйнують довіру суспільства до державних інституцій. Особливо це стосується такої важливої сфери, як енергетика, де прозорість і чесність посадовців мають вирішальне значення.

Наразі справу передано до суду, який визначить подальшу долю інспектора. Це рішення стане важливим сигналом для інших чиновників щодо невідворотності покарання за корупційні дії.

