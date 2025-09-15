Грандіозний корупційний скандал сколихнув Івано-Франківщину. СБУ та Нацполіція затримали посадовця районного ТЦК, який за суттєві суми допомагав ухилянтам “відкупитися” від мобілізації, інформує Завтра.UA. Підозрюваний, який одночасно є депутатом Надвірнянської міської ради, налагодив схему видачі фальшивих документів, що дозволяли чоловікам уникати призову.

Затримання “посередника”: 1000 доларів за фіктивні документи

За даними слідства, посадовець — начальник одного з підрозділів районного ТЦК — виготовляв фіктивні документи, які дозволяли чоловікам уникнути призову. Його затримали під час отримання першої частини хабаря — 1000 доларів США. Ці гроші він отримав від чоловіка, який перебував у розшуку через відсутність військово-облікових документів.

Що пропонував посадовець за хабар?

За цю суму фігурант гарантував «клієнту»:

Організацію проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Виготовлення військово-облікового документа.

Видачу довідки про тимчасове звільнення від мобілізації на підставі вигаданої інвалідності III групи.

Слідчі зазначають, що кожен етап «послуги» мав свою окрему ціну.

Вилучені докази та оголошення підозри

Під час обшуків за місцем проживання затриманого та його ймовірних спільників правоохоронці виявили отриману готівку та чисті бланки з печатками районного ТЦК. У службовому приміщенні Надвірнянського РТЦК були також вилучені документи, що стосуються надання відстрочок.

Посадовцю оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Викриттям злочину займалися співробітники СБУ, Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та ГУ Національної поліції.

