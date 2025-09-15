Україна бореться із загрозливою кількістю ударних безпілотників, які Москва використовує у своїх наступальних операціях. Три роки тому Росія вперше застосувала іранські дрони-камікадзе проти України, запустивши 43 одиниці в одній атаці, що стало новиною у всьому світі. Цього місяця, лише за одну ніч, Росія відправила понад 800 вибухових безпілотників та пасток.

Таке різке зростання є результатом масового виробництва в Росії односторонніх ударних безпілотників. Про це пише The New York Times, інформує Завтра.UA. Президент РФ Володимир Путін зробив це пріоритетом, і зараз їх збирають на двох великих заводах. Кремль також значно збільшив виробництво менших тактичних дронів для передової, залучаючи до цього регіональні уряди, заводи і навіть старшокласників.

Зростання російських поставок у поєднанні з новими технологіями та тактикою створило величезний виклик для України, яка на початку війни мала перевагу у використанні безпілотників. Москва тепер підірвала цю перевагу.

Нова тактика Росії створює серйозні виклики

Росія використовує ударні безпілотники разом із ракетами та пастками, щоб проривати протиповітряну оборону та здійснювати масовані атаки на українські об’єкти, включаючи збройні заводи, енергетичну інфраструктуру та міста. Хоча Київ досяг значних успіхів у нанесенні ударів безпілотниками глибоко в тилу Росії (наприклад, нещодавня атака на нафтопереробний завод поблизу Санкт-Петербурга), російські атаки стають все більш масштабними та складними. Українські військові намагаються адаптувати свою тактику, щоб захиститися від них.

Загроза поширилася навіть на територію НАТО. Минулого тижня щонайменше 19 російських безпілотників залетіли в Польщу, і лише невелика їх кількість була збита. Згодом, Міністерство оборони Румунії повідомило про перехоплення двох їхніх винищувачів, які відстежували безпілотник у своєму повітряному просторі під час російських атак на сусідню Україну. Ці інциденти показали, наскільки важко західному альянсу буде захищатися від атак, які Москва тепер здатна здійснювати.

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, зазначає, що “війна досягла чергової переломної точки у використанні безпілотників як на передовій, так і в ударних кампаніях”. Хоча Росія стверджує, що її дрони націлені на військові об’єкти, вони також уражали лікарні, школи, житлові будинки та парки, вбиваючи багатьох українців.

Переважна кількість

Атаки російських безпілотників посилилися минулого вересня. За даними, зібраними The New York Times, у 2024 році Росія відправила до України понад 1000 дронів. Цього року цифри різко зросли. Станом на 2025 рік, Росія вже відправила понад 34 000 ударних безпілотників та приманок, що майже в дев’ять разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Україна повідомляє, що збила 88% з них, але цей показник нижчий, ніж 93% у 2024 році.

Протягом однієї ночі на початку цього місяця Росія відправила рекордну кількість – 810 ударних безпілотників та приманок. Хоча Київ стверджував, що збив близько 92% з них, 63 дронам все ж вдалося вразити цілі. Це демонструє революцію у виробництві дронів у Росії. Уряд Путіна мобілізував державні та приватні ресурси для створення цілої імперії з виробництва дронів. Росія також активно співпрацює з Іраном та Китаєм, щоб отримати ноу-хау та запчастини.

За оцінками аналітиків, Росія зараз здатна виробляти близько 30 000 ударних безпілотників на рік і може подвоїти цю кількість у 2026 році. Микола Бєлєсков, військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень України, зазначає, що зростання кількості дронів є очевидною причиною, чому Україні стає все важче їх збивати. “Вони починали, можливо, із сотень на місяць, потім від 2000 до 3000 на місяць у першому кварталі цього року, а зараз від 5000 до 6000 на місяць”, – сказав він.

Зміни в тактиці та технологіях

Дрони також стали технологічно досконалішими, маючи кращі системи наведення, підвищену стійкість до глушіння та нові типи боєголовок.

Росія змінила свою тактику, використовуючи рої дронів, які направляють заплутаними траєкторіями, щоб відволікти увагу. Вони відправляють набагато більше приманок, які виготовлені з пінопласту та фанери і візуально не відрізняються від справжніх дронів. Крім того, вони уникають відкритих полів, де працюють українські групи ППО, літаючи над річками та лісами. У містах дрони збивати важче через високі будівлі та ризик для цивільного населення.

Україна розробляє нові способи боротьби: від мобільних груп солдатів на пікапах з кулеметами до використання електронних засобів для глушіння. Однак дорогі високотехнологічні системи, надані Заходом, в основному захищають великі міста та ключову інфраструктуру.

Конрад Музика, військовий аналітик з Rochan Consulting, висловлює сумніви щодо офіційних українських даних, вважаючи, що ситуація з обороною від дронів може бути гіршою, ніж повідомляється. За його словами, “я думаю, що вони збивають менше безпілотників, ніж повідомляють”. Це постійна гра в кішки-мишки, де кожна зі сторін шукає нові способи переваги.

На передовій Росія також наздоганяє Україну у використанні безпілотників, що є тривожним знаком для Києва. Москва почала широко застосовувати дрони, які уникають глушіння завдяки волоконно-оптичним кабелям. Росія також створила елітний підрозділ “Рубікон” і планує сформувати цілий рід військ під назвою “Війська безпілотників”. Кофман зазначає, що перевага України “зменшилася в останні місяці через розгортання Росією власних елітних формувань безпілотників та кращу організацію їхнього розгортання”.

Раніше Трамп назвав умову зустрічі Зеленського та Путіна.