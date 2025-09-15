Дональд Трамп заявив, що пряма зустріч між президентами України та Росії, Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, неможлива без його участі. Американський лідер підкреслив, що йому доведеться “взяти на себе всю роботу” для організації переговорів, оскільки ненависть між сторонами надто велика. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, інформує Завтра.UA.

Ненависть не дає дихати

За словами Трампа, головною перешкодою для переговорів є “незбагненна ненависть” між двома лідерами.

“Вони настільки ненавидять один одного, що не можуть навіть дихати поруч”, – сказав американський президент.

Він додав, що через це йому “доведеться взяти на себе всю роботу”, щоб організувати зустріч. Трамп не назвав конкретних термінів, лише зазначивши, що це станеться “відносно скоро”.

Війна виявилася складною

Трамп також зізнався, що завершення війни Росії проти України виявилося складнішим завданням, ніж він очікував.

“Я хочу це зупинити. І знаєте, я зупинив сім воєн. Я думав, що ця війна для мене буде легкою, але це виявилося важко”, – зазначив він.

Розмови про особисту зустріч між Зеленським та Путіним активізувалися після переговорів Трампа з російським лідером на Алясці. Хоча Кремль натякав на готовність прийняти Зеленського в Москві, український президент відхилив цю пропозицію.

Трамп вимагає від Європи рішучих дій

Окремо Дональд Трамп різко розкритикував європейські країни за “м’яку” позицію щодо Росії.

“Послухайте, Європа – це мої друзі. Але вони купують нафту в Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто працює на повну. Вони лише говорять, а не діють”, – заявив він.

Президент США наголосив, що подальші американські санкції проти РФ залежатимуть від готовності Європи припинити закупівлю російських енергоносіїв.

“Я готовий рухатися вперед, але вони також мають це зробити. Коли ми запровадимо нові санкції, вони будуть дуже, дуже сильними”, – підкреслив Трамп.

За даними видання New York Times, Білий дім розуміє, що ця вимога, найімовірніше, залишиться невиконаною. Це, як зазначає видання, є однією з причин, чому Трамп не поспішає з новими санкціями.

Нагадаймо, раніше Трамп закликав Європу вдарити по Росії: “Ми готові діяти, але ви маєте почати”.