Війна з Росією суттєво подорожчала для України. Витрати українського бюджету на оборону зросли до $172 мільйонів на день. Про це заявила голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа під час щорічної конференції YES “Як нам завершити війну”, інформує Завтра.UA.

Збільшення витрат на 22.9% за рік

За словами Підласої, рік тому щоденна вартість війни для України становила $140 мільйонів. На сьогодні ця сума зросла на 22.9% і сягнула $172 мільйонів. Ці кошти спрямовуються на:

зарплати військовослужбовців;

закупівлю боєприпасів та зброї;

фінансову підтримку поранених військових;

допомогу сім’ям загиблих та зниклих безвісти.

Рекордні витрати на оборону та власні надходження

Голова Бюджетного комітету підкреслила, що Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником у світі. Попри це, країна покриває ці витрати переважно власними доходами та внутрішніми запозиченнями.

Порівнюючи з Росією, яка минулого року витратила $150 мільярдів на війну, Україна ставить перед собою амбітну мету — забезпечити щонайменше $120 мільярдів на оборону наступного року. Ця сума складається з двох частин:

$60 мільярдів — кошти державного бюджету України.

$60 мільярдів — військова допомога від партнерів через платформи “Рамштайн”, PURL, SAFE, Данську модель та інші.

Заклик до партнерів та ідея “Репараційного кредиту”

Підласа зазначила, що настав час для юридичних та практичних механізмів, які дозволять використовувати пряму бюджетну підтримку від країн-партнерів на військові потреби. Наразі лише Велика Британія дозволяє використовувати свої внески на закупівлю зброї.

На думку Підласої, інші країни, зокрема ЄС, мають піти цим шляхом. Вона вважає, що це буде простіше реалізувати за рахунок заморожених російських активів, а не коштів платників податків. Саме тому ініціатива щодо “Репараційного кредиту”, оголошена президенткою Єврокомісії, є вкрай важливою та своєчасною.

