З 15 жовтня 2025 року ціни на продукти в Україні можуть зрости майже на половину. Найбільший удар прийме на себе соняшникова олія, ціна на яку, за прогнозами, зросте щонайменше на 40%, інформує Завтра.UA.
Які продукти подорожчають найбільше?
За словами народного депутата від фракції «Слуга народу» Дмитра Соломчука, подорожчання торкнеться майже всіх основних категорій товарів. Зокрема, очікується значне зростання цін на:
- Соняшникову олію — мінімум на 40%.
- М’ясну та молочну продукцію — через зростання вартості кормів, електроенергії та дефіцит кваліфікованих кадрів.
- Овочі (морква, капуста, цибуля) — через нестачу сховищ та залежність від імпорту навесні.
Чому ціни зростають?
Дмитро Соломчук назвав кілька ключових факторів, що спричинили майбутній ціновий стрибок:
- Глобальні ринкові тенденції: Український агросектор відчуває вплив світових біржових коливань, особливо щодо вартості зернових, сої, кукурудзи та соняшнику.
- Висока вартість сировини та виробництва: Зростання цін на електроенергію та підвищення зарплат на тлі браку робочих кадрів збільшують собівартість продукції.
- Логістичні проблеми: Повномасштабна війна порушила логістичні ланцюги та ускладнила доставку, що також позначається на кінцевій ціні.
- Нестача сховищ для овочів: Через обмежені можливості зберігання, вітчизняні запаси швидко вичерпуються, що змушує імпортувати овочі навесні. Це призводить до значного подорожчання.
Що з картоплею?
Нардеп зазначив, що ціна на картоплю може залишитися стабільною, але тільки за умови, що не виникне проблем із її зберіганням. Якщо ж запаси не вдасться зберегти, ціни можуть піти вгору вже навесні.
Коментар експерта
“Слід очікувати, що це подорожчання відчують всі українці, адже воно стосується базових продуктів харчування”, — зауважив Соломчук.
Це підвищення цін стане додатковим фінансовим навантаженням для населення, адже подорожчання торкнеться як споживачів, так і виробників.
Нагадаймо, раніше стало відомо, що тарифи на електроенергію зростуть: хто і скільки платитиме.