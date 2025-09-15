З 15 жовтня 2025 року ціни на продукти в Україні можуть зрости майже на половину. Найбільший удар прийме на себе соняшникова олія, ціна на яку, за прогнозами, зросте щонайменше на 40%, інформує Завтра.UA.

Які продукти подорожчають найбільше?

За словами народного депутата від фракції «Слуга народу» Дмитра Соломчука, подорожчання торкнеться майже всіх основних категорій товарів. Зокрема, очікується значне зростання цін на:

Соняшникову олію — мінімум на 40%.

— мінімум на 40%. М’ясну та молочну продукцію — через зростання вартості кормів, електроенергії та дефіцит кваліфікованих кадрів.

— через зростання вартості кормів, електроенергії та дефіцит кваліфікованих кадрів. Овочі (морква, капуста, цибуля) — через нестачу сховищ та залежність від імпорту навесні.

Чому ціни зростають?

Дмитро Соломчук назвав кілька ключових факторів, що спричинили майбутній ціновий стрибок:

Глобальні ринкові тенденції: Український агросектор відчуває вплив світових біржових коливань, особливо щодо вартості зернових, сої, кукурудзи та соняшнику. Висока вартість сировини та виробництва: Зростання цін на електроенергію та підвищення зарплат на тлі браку робочих кадрів збільшують собівартість продукції. Логістичні проблеми: Повномасштабна війна порушила логістичні ланцюги та ускладнила доставку, що також позначається на кінцевій ціні. Нестача сховищ для овочів: Через обмежені можливості зберігання, вітчизняні запаси швидко вичерпуються, що змушує імпортувати овочі навесні. Це призводить до значного подорожчання.

Що з картоплею?

Нардеп зазначив, що ціна на картоплю може залишитися стабільною, але тільки за умови, що не виникне проблем із її зберіганням. Якщо ж запаси не вдасться зберегти, ціни можуть піти вгору вже навесні.

Коментар експерта

“Слід очікувати, що це подорожчання відчують всі українці, адже воно стосується базових продуктів харчування”, — зауважив Соломчук.

Це підвищення цін стане додатковим фінансовим навантаженням для населення, адже подорожчання торкнеться як споживачів, так і виробників.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що тарифи на електроенергію зростуть: хто і скільки платитиме.