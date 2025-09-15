Країни Європейського Союзу знову розглядають можливість посилення тиску на Кремль, обговорюючи обмеження на видачу туристичних та дипломатичних віз для громадян Росії. Це питання, що розділяє країни-члени на два табори: тих, хто прагне жорсткіших санкцій, і тих, хто не хоче втрачати дохід від російських туристів. Про це пише видання Euractiv, інформує Завтра.UA.

Посилення візового режиму: новий пакет санкцій

Оскільки війна в Україні триває, а потік російських туристів до Європи залишається значним, деякі дипломати наполягають на подальшому посиленні візового режиму. Очікується, що найближчими днями буде представлений дев’ятнадцятий пакет санкцій ЄС, в рамках якого можуть бути узгоджені нові правила. Якщо пропозицію буде підтримано, це означатиме гармонізацію правил в’їзду по всьому блоку, що наразі є компетенцією кожної окремої країни.

Деякі країни, що межують з Росією, такі як Польща, країни Балтії, Чехія та Фінляндія, вже суттєво обмежили видачу віз. Водночас інші держави, що залежать від туристичного потоку, як-от Італія, Іспанія, Греція, Франція, а також Угорщина, зберігають відносно ліберальний підхід.

“Не можуть насолоджуватися життям, поки їхній уряд убиває”

За даними Європейської комісії, у 2024 році понад пів мільйона росіян отримали шенгенські візи. Ця цифра свідчить про значний інтерес до поїздок, що викликає обурення в деяких колах.

«Ми не можемо миритися з тим, що росіяни подорожують і насолоджуються життям, поки їхній уряд щодня вбиває українців і загрожує нашій безпеці», — цитує видання одного з дипломатів ЄС. Він підкреслив, що туристи, які приїжджають до Європи, часто належать до заможних верств російського суспільства.

Опозиція застерігає: не карати звичайних громадян

Водночас, російські опозиційні діячі виступають проти загального обмеження віз. Юлія Навальна, вдова Олексія Навального, у листі до головного дипломата ЄС Каї Каллас закликала зосередити санкції на олігархах та пропагандистах, а не на пересічних громадянах.

«Санкції мають бути спрямовані проти олігархів, силовиків, пропагандистів та інших поплічників режиму, а не проти пересічних громадян», — написала Навальна.

Обмеження для дипломатів: контроль над пересуванням

Окрім туристичних віз, розглядається давня пропозиція щодо обмеження свободи пересування російських дипломатів, які вже мають шенгенські візи. Чехія та інші прифронтові країни наполягають на тому, щоб дипломати не мали права вільно подорожувати по Європі за межами країни, де вони акредитовані.

Ця ініціатива набула актуальності після арештів у Румунії та висилки білоруського «дипломата» з Праги, що посилило побоювання щодо саботажу та ворожої діяльності. Однак, деякі країни ЄС скептично ставляться до цієї ідеї. Вони побоюються, що такі заходи можуть спровокувати дзеркальні обмеження для європейських дипломатів у Москві.

