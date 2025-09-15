Російські окупанти завдали масованих ударів по Запорізькому та Пологівському районах. Загалом за добу ворог здійснив 607 атак на 17 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Завтра.UA.

Удари по Пологівському району: є загиблі та поранені

Унаслідок ворожих обстрілів Пологівського району одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Російські війська завдали 9 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Успенівці, Червоному та Білогір’ю. Крім того, 398 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували населені пункти Магдалинівка, Таврійське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новоандріївка, Преображенка та Успенівка.

Зафіксовано також 9 обстрілів з РСЗВ по території Запоріжжя, Кушугума, Оріхова, Новоданилівки, Малої Токмачки та Червоного. Ворог наніс 191 артилерійський удар по Плавнях, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новоандріївці та Червоному.

Нічна атака на Запорізький район: пошкоджено будинки

В ніч на 15 вересня російська армія завдала три удари по Запорізькому району, зокрема по Кушугумській громаді та передмістю обласного центру. У Кушугумській громаді ворог атакував селище щонайменше чотирма ударами. Внаслідок атаки пошкоджено будинки.

Також удар прийшовся по садовому товариству, де частково зруйновано будинок на одній з ділянок. На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Екстрені служби оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок обстрілів.

Загалом надійшло три повідомлення про пошкодження приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькій області.

