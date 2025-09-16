Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили, що заступник начальника Львівського обласного ТЦК та СП, який виконував обов’язки керівника, приховав у декларації майно на суму понад 6 мільйонів гривень. Щоб не фігурувати у документах, він оформив будинок і земельну ділянку на свою тещу, інформує Завтра.UA.

Нерухомість, про яку йдеться, — це ділянка площею 0,025 га та житловий будинок на 139 кв. м, розташовані у Львівському районі. За інформацією ДБР, хоча формально власником є родичка, фактично цим майном користувався сам військовий та його сім’я.

Сумнівне походження майна

Слідство має підстави вважати, що походження цих активів є сумнівним, оскільки офіційні доходи родини посадовця не відповідають вартості придбаного майна. Через це Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за ініціативи ДБР розпочало повну перевірку способу життя військового.

Наразі на незадеклароване майно накладено арешт. Посадовцю вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Найсуворіше покарання за цією статтею — обмеження волі до двох років та заборона обіймати певні посади.

Перевіряють і автомобіль

Крім того, ДБР перевіряє інформацію про незадекларований автомобіль Mersedes, зареєстрований на батька посадовця. Вартість автомобіля, за попередніми даними, становить приблизно 18 тис. доларів США.

Цей транспортний засіб був придбаний у 2021 році, коли військовий обіймав посаду командира однієї з військових частин. Доходи його батька також не підтверджують можливість придбання такого дорогого авто.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаймо, раніше стало відомо про Корупція в Міноборони: затримано чиновника, який торгував бронюванням.