В умовах повномасштабної війни, коли українські військові щодня ризикують життям на фронті, деякі тилові службовці вирішили нажитися на армійському майні. ДБР спільно з ДВБ Нацполіції та ДВКР СБУ викрили групу військовослужбовців на Київщині, які розкрадали та продавали пальне, призначене для потреб ЗСУ. За даними слідства, зловмисники збули майже 30 тонн дизельного палива, завдавши значних збитків державі та підриваючи обороноздатність країни, інформує Завтра.UA.

Як діяла схема?

Слідство встановило, що організатором злочинної схеми був начальник однієї зі служб військової частини. Він залучив до “бізнесу” ще двох колег.

За даними ДБР, зловмисники застосовували декілька способів розкрадання:

Завищення норм витрат: Начальник служби пально-мастильних матеріалів навмисно завищував показники, створюючи “надлишки” пального.

Начальник служби пально-мастильних матеріалів навмисно завищував показники, створюючи “надлишки” пального. Фіктивне списання: Пальне списувалося на транспортні витрати та роботу генераторів, які насправді не використовувалися. Як видно з матеріалів розслідування, для конспірації вони навіть перевдягали цивільних водіїв у військову форму та змінювали номерні знаки на вантажівках, щоб вивезти пальне з території частини.

Таким чином, паливо, яке мало бути використане для потреб армії, продавали “наліво” цивільним особам. Документально підтверджено факти продажу понад 27 тис. літрів дизельного пального, що становить 22,9 тонни. У відео також йдеться про те, що пальне списували на автомобілі, які нібито їхали у відрядження до Василькова чи Львова, але насправді не заправлялися.

Наслідки для підозрюваних

Військовим посадовцям повідомлено про підозру у привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Інші схожі випадки

В рамках іншого провадження ДБР завершило розслідування щодо ще двох офіцерів з військової частини на Київщині, які щомісяця викрадали близько 15 тонн пально-мастильних матеріалів. Це паливо вони зберігали у спеціальному гаражі поблизу частини та продавали. Під час обшуків було вилучено понад 5 тонн пального, яке вже передано на потреби Сил оборони України.

