Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відправив військовий контингент для участі у спільних російсько-білоруських стратегічних навчаннях «Запад-2025». Близько 65 індійських солдатів з елітного Kumaon Regiment дислокуються на полігоні Муліно під Нижнім Новгородом, де разом із 30 тисячами російських та білоруських військових відпрацьовуються сценарії конфлікту з країнами НАТО, інформує Завтра.UA.

«Червона лінія» у відносинах із Заходом

Видання The Times назвало цей крок Індії «переступанням червоної лінії». Аналітики вбачають у ньому не лише підтвердження старих оборонних зв’язків між Нью-Делі та Москвою, але й серйозний сигнал Заходу, що Індія готова балансувати між блоками навіть у час, коли Росія веде війну проти України.

Погіршення відносин із США

Вашингтон, який останніми роками активно розбудовував співпрацю з Індією у сфері безпеки, може розцінити цей крок як загрозу стратегічному партнерству. Участь у навчаннях, спрямованих проти НАТО, ставить під сумнів щирість індійських намірів у рамках спільних ініціатив з американською стороною.

Подвійна гра Індії

Офіційно Індія, ймовірно, пояснюватиме свою участь прагненням підтримувати традиційні контакти з Росією, одним із ключових постачальників зброї для індійської армії. Водночас цей крок може посилити дипломатичний тиск на Індію, а також викликати питання про її реальну позицію в глобальному протистоянні.

