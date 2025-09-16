Сьогодні Рада ЄС узгодила спільні рамки для українців, що були змушені залишити свої домівки через війну. Мета цього рішення — підготуватися до можливого згортання програми тимчасового захисту та забезпечити стале повернення та реінтеграцію в Україну, коли це стане можливим. Замість тимчасового статусу, українцям запропонують альтернативні шляхи легалізації. Про це повідомила пресслужба ЄС, інформує Завтра.UA.

Перехід до інших легальних статусів проживання

Держави-члени ЄС закликають пропонувати українцям, які відповідають певним критеріям, національні дозволи на проживання. Це стосується випадків, пов’язаних з:

працевлаштуванням ,

, навчанням ,

, освітою ,

, сімейними обставинами.

Крім того, українці, що користуються тимчасовим захистом, зможуть подавати заявки на отримання статусів, пов’язаних з висококваліфікованою роботою. Важливо, що мати обидва статуси одночасно неможливо.

Підтримка реінтеграції та добровільне повернення

Розуміючи, що повернення додому потребує підтримки, ЄС пропонує низку заходів:

Ознайомчі візити до України : країни-члени можуть дозволити українцям здійснювати короткі поїздки додому, щоб оцінити ситуацію.

: країни-члени можуть дозволити українцям здійснювати короткі поїздки додому, щоб оцінити ситуацію. Програми добровільного повернення: будуть розроблені спеціальні програми, що діятимуть протягом обмеженого періоду. Їхні умови будуть узгоджуватися з українською владою. Особи, зареєстровані в таких програмах, матимуть збережені права на житло, медичне обслуговування та навчання.

Кааре Дибвад Бек, міністр імміграції та інтеграції Данії, підкреслив, що скоординований підхід до переходу відповідає найкращим інтересам тих, хто був змушений покинути свою країну. Мета — забезпечити поступове повернення з акцентом на сталу реінтеграцію.

Інформаційна підтримка

Одним із ключових аспектів є інформування українців про всі зміни. Держави-члени ЄС повинні забезпечити:

Надання інформації про можливість подачі заявки на інший правовий статус та наслідки такого переходу.

Проведення інформаційних кампаній щодо програм добровільного повернення.

Створення так званих Центрів Єдності, що фінансуватимуться за рахунок програм ЄС. Ці центри надаватимуть допомогу з документами та консультації щодо працевлаштування як в Україні, так і в країні перебування.

Що далі?

Рекомендація набуде чинності після її прийняття, слугуючи керівництвом для всіх держав-членів ЄС.

З березня 2022 року ЄС надав захист понад 4 мільйонам переміщених українців. Тимчасовий захист, який діє до 4 березня 2027 року, значно полегшив навантаження на національні системи притулку. Нова рекомендація є логічним кроком у підготовці до перехідного періоду, забезпечуючи спільну відповідальність та скоординований підхід до цього процесу.

