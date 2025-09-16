Ізраїль розпочав наземний наступ на місто Газа

Ізраїльські військові оголосили про початок наземної операції з метою окупації міста Газа. За словами ізраїльських посадовців, мета наступу — знищення угруповання ХАМАС. Про це ппповідомляє Axios, інформує Завтра.UA.

Наступ, що посилює гуманітарну кризу

Ця операція знаменує собою значну ескалацію дворічної війни, яка, як очікується, призведе до збільшення кількості жертв та погіршення гуманітарної ситуації в секторі Газа. За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, що контролюється ХАМАСом, з початку війни загинуло майже 65 000 палестинців, більшість з яких — жінки та діти.

Протягом останнього тижня ізраїльські військові посилили авіаудари по місту Газа, руйнуючи десятки висотних будівель, які, за їхніми словами, використовувалися ХАМАСом у військових цілях. Одночасно Армія оборони Ізраїлю закликала мільйон палестинців залишити місто та переміститися на південь до «гуманітарних районів». Наразі, за даними Армії оборони Ізраїлю, близько 300 000 палестинців вже покинули місто.

Позиція керівництва Ізраїлю

За даними Axios, ключові ізраїльські чиновники, включно з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенантом Еялем Заміром та керівниками Моссаду, Шин Бет та військової розвідки, радили прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу утриматися від операції.

Вони висловили занепокоєння, що наступ може:

поставити під загрозу життя ізраїльських заручників, які досі перебувають у Газі;

призвести до значних втрат серед ізраїльських військовослужбовців;

не досягти своєї головної мети — повного знищення ХАМАС;

змусити Ізраїль встановити пряме військове правління над двома мільйонами жителів сектору Газа.

Американська підтримка та застереження

Ізраїльський наступ розпочався за кілька годин після зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо з прем’єр-міністром Нетаньягу. Два ізраїльські чиновники повідомили, що Рубіо висловив підтримку наземній операції з боку адміністрації Трампа, але наполягав на її швидкому завершенні.

“Рубіо не зупиняв наземну операцію,” — заявив високопоставлений ізраїльський чиновник.

Американський чиновник, своєю чергою, зазначив, що адміністрація Трампа не має наміру втручатися в рішення Ізраїлю щодо війни. “Це не війна Трампа, це війна Бібі, і він відповідатиме за все, що станеться далі,” — підкреслив він.

Президент Трамп у своїй заяві в Truth Social попередив ХАМАС про наслідки, якщо угруповання завдасть шкоди ізраїльським заручникам, яких, за деякими повідомленнями, перемістили на поверхню землі для використання як “живий щит”.

Реакція родин заручників

У той час як Нетаньягу подякував Трампу за «непохитну підтримку», Форум заручників та зниклих безвісти сімей виступив із заявою, що рішення розпочати наземний наступ свідомо наражає на небезпеку життя заручників.

“710-та ніч у Газі може бути останньою ніччю в житті заручників, які ледве виживають… Прем’єр-міністр свідомо вирішує принести їх у жертву на вівтарі політичних міркувань, повністю ігноруючи позицію начальника штабу та органів безпеки,” — йдеться у заяві сімей.

Нагадаймо, раніше Ізраїль завдав удару по Ємену, загинули 35 людей.