Російські війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю в ніч проти 16 вересня. Це призвело до значних руйнувань, загибелі та поранень серед цивільного населення. Внаслідок атаки загинув один чоловік, ще 14 людей отримали поранення, зокрема двоє дітей, інформує Завтра.UA.

Трагічні наслідки та руйнування

Атака спричинила масштабні пожежі та руйнування повідомили в ДСНС. Вогонь охопив три житлові будинки, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування. Загальна площа пожеж становила близько 950 квадратних метрів. За попередніми даними, зафіксовано не менше 10 ворожих ударів по місту, що призвело до пошкодження приватних будинків та нежитлових приміщень.

Інформація про жертв та постраждалих

Станом на 06:25 кількість постраждалих зросла до 14 осіб. Серед них – діти 4 та 17 років, які перебувають під наглядом медиків. Загиблим виявився 41-річний чоловік. На місцях влучань працювали всі екстрені служби, бригади швидкої допомоги надавали постраждалим необхідну медичну допомогу. До ліквідації наслідків залучалися 78 рятувальників та 17 одиниць спецтехніки.

Російські окупанти посилили обстріли Запорізької області. За останню добу ворог завдав 540 ударів по 16 населених пунктах регіону, що призвело до загибелі та поранень мирних жителів. За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок атак на Пологівський район та місто Запоріжжя загинули дві людини, ще 14 отримали поранення.

Масштаб обстрілів та їх наслідки

Протягом доби російські війська застосовували різні види озброєння:

11 авіаційних ударів було завдано по Балабиному, Григорівці, Гуляйполю, Червоному та Успенівці.

було завдано по Балабиному, Григорівці, Гуляйполю, Червоному та Успенівці. 329 ударів БпЛА різної модифікації (переважно FPV) зафіксовано в Богданівці, Плавнях, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новоандріївці, Новопавлівці, Червоному та Преображенці.

різної модифікації (переважно FPV) зафіксовано в Богданівці, Плавнях, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новоандріївці, Новопавлівці, Червоному та Преображенці. 17 обстрілів з РСЗВ здійснено по Запоріжжю, Кушугуму, Гуляйполю та Новоданилівці.

здійснено по Запоріжжю, Кушугуму, Гуляйполю та Новоданилівці. 183 артилерійські удари припали на території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Червоного.

Внаслідок атак надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання, автомобілів та господарських будівель.

