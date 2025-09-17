Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перші пакети військової допомоги для України. Особливість цієї угоди полягає в тому, що озброєння буде оплачене союзниками по НАТО. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела, інформує Завтра.UA.

Це перший випадок, коли адміністрація Трампа ініціює подібні поставки. Раніше зброя надходила до України лише за розпорядженням колишнього президента Джо Байдена.

Новий механізм фінансування

За словами джерел, схвалення двох пакетів допомоги на загальну суму $500 мільйонів відбулося в рамках нового механізму під назвою «Список пріоритетних вимог України» (PURL).

Цей механізм дозволяє використовувати кошти країн-союзників для закупівлі зброї зі складів США. Загалом, нова співпраця має на меті надати Україні озброєння на суму до $10 мільярдів.

Зазначається, що ці поставки були схвалені заступником міністра оборони з питань політики Елбріджем Колбі.

Яка зброя увійшла до пакетів?

Хоча точний перелік озброєння не розголошується, джерела Reuters стверджують, що він включає системи протиповітряної оборони, які є критично важливими для України на тлі посилення російських атак.

За словами одного з джерел, цей крок є відповіддю на «багато чого, про що вони просили».

Експерти зазначають, що основними потребами України, як і раніше, залишаються:

засоби протиповітряної оборони;

перехоплювачі;

ракети;

артилерійські системи.

Реакція адміністрації Трампа

Оновлена трансатлантична співпраця відбувається на тлі того, як Дональд Трамп висловив «розчарування постійними нападами Москви на свого сусіда».

Він зазначив, що атаки відбуваються попри його спроби досягти припинення конфлікту шляхом переговорів.

Нагадаймо, раніше Трамп заявив, що Зеленському доведеться укласти угоду з Росією.