Союзники України роблять усе можливе, щоб утримати Дональда Трампа на своєму боці. Цього тижня у цю дипломатичну стратегію долучається навіть король Чарльз ІІІ. Його Величність спробує переконати президента США посилити тиск на російського лідера Володимира Путіна та підтримати Україну. Про це пише Politico, інформує Завтра.UA.

Королівський візит: більше, ніж просто пишнота

Цього тижня Дональд Трамп та його дружина Меланія прибувають до Великої Британії з державним візитом. Він стане першим президентом США, якого офіційно прийматимуть у Віндзорському замку. Візит супроводжуватиметься усією пишністю, яку може запропонувати Британія: державні банкети, почесні ескорти та церемоніальний проліт, що слугує нагадуванням про давню історію військової співпраці між двома країнами.

Хоча тема України може не фігурувати в офіційній програмі, є сподівання, що королівський шарм створить підґрунтя для переговорів прем’єр-міністра Кіра Стармера та його команди. Політичні та королівські помічники очікують, що питання України буде порушено за зачиненими дверима.

Монарх-союзник: тиха, але послідовна підтримка

Високопоставлений чиновник оборони, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що король «дуже близько» знайомий з деталями переговорів щодо припинення вогню та особисто з президентом України Володимиром Зеленським. Ця обставина дає прем’єр-міністру унікальний козир: співчутливого монарха, який тихо, але послідовно демонстрував свою підтримку Києва.

Сам Трамп, відомий своїм нехтуванням дипломатичними умовностями, демонструє глибоку повагу до британської королівської родини. Перед від’їздом він назвав короля Чарльза «таким елегантним джентльменом» і описав візит як «велику честь». Ця прихильність контрастує з його ставленням до українського лідера, якого він неодноразово принижував.

У часи невизначеної підтримки з боку США, український лідер знайшов неочікуваного прихильника в особі короля. Чарльз запрошував Зеленського на чай у Сандрінгемі та на обід у Віндзорському замку. За словами Орисі Луцевич, керівниці програми України в Chatham House, це було послання «солідарності та нагадування про те, хто є жертвою, а хто агресором» на тлі російської дезінформації.

Дипломатія за зачиненими дверима

Колишній високопоставлений дипломат Великої Британії зазначив, що хоча король публічно не говорить про справи уряду, він «вміє знаходити інші способи висловити свою думку». У нього буде достатньо часу для цього: Трамп залишиться на ніч у Віндзорському замку, що дасть можливість для неформальних розмов.

«Не дивно, якби він скористався нагодою приватно закликати президента ефективніше підтримувати Україну», — сказав дипломат. Королівський помічник підтвердив інтерес короля, посилаючись на його звернення із закликом до «справедливого та тривалого миру» в Україні.

Очікується, що дипломатичні зусилля Чарльза відбуватимуться за зачиненими дверима, підкріплені символізмом візиту, що підкреслює історію двох країн як союзників.

Шанси на успіх: чи змінить король позицію Трампа?

Чи матимуть ці спроби ефект? Один урядовий радник навів приклад візиту Трампа до Нідерландів, де королівський прийом допоміг прокласти шлях для успішного саміту НАТО. Проте, переконати Трампа посилити підтримку України залишається складним завданням. Хоча він, схоже, став більш скептичним щодо Путіна, це ще не перетворилося на рішучі дії.

Торрі Тауссіг, директор Трансатлантичної ініціативи безпеки аналітичного центру Atlantic Council, вважає, що хоча симпатія Трампа до королівської родини «може надати ваги» зверненню короля, вона «не переконана», що це призведе до зміни курсу.

У будь-якому разі, якщо головне завдання Великої Британії — утримати Трампа в переговорному процесі щодо України, король Чарльз зробить свій внесок у ці зусилля, використовуючи найграндіозніші з доступних засобів.

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа змінює курс: Вашингтон відновлює поставки зброї Україні.