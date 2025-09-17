Європейська комісія незабаром представить 19-й пакет санкцій проти Росії, що стане черговим кроком у посиленні економічного тиску. Ця ініціатива набула нового імпульсу після телефонної розмови між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом США Дональдом Трампом, інформує Завтра.UA.

Фон дер Ляєн повідомила про це у мережі X (раніше Twitter), написавши: «У мене відбулася плідна розмова з Трампом про зміцнення наших спільних зусиль щодо посилення економічного тиску на Росію за допомогою додаткових заходів». Вона також додала, що новий пакет санкцій буде націлений на криптовалюти, банки та енергетичний сектор.

Підвищення тиску за вимогою Трампа

Телефонна розмова між лідерами відбулася на тлі повідомлень про те, що Євросоюз відклав презентацію 19-го пакету санкцій. Раніше агентство Bloomberg, посилаючись на європейського дипломата, повідомляло, що причиною відтермінування стала вимога Дональда Трампа посилити обмеження. Це свідчить про тісну координацію та спільну стратегію між ЄС та США у відповідь на агресію Росії проти України.

Мета: підірвати військову економіку Росії

У своєму дописі Урсула фон дер Ляєн наголосила, що «військова економіка Росії, підтримувана доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні». Саме тому новий пакет санкцій зосередиться на ключових джерелах доходів Кремля.

Комісія запропонує прискорити відмову від імпорту російського викопного палива, що може суттєво зменшити фінансові можливості Росії для продовження війни. Націлювання на криптовалюти та банки, у свою чергу, ускладнить обхід вже чинних обмежень та заблокує доступ до міжнародних фінансових систем.

