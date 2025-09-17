Івано-Франківська обласна прокуратура спільно з правоохоронними органами викрила масштабну схему розкрадання лісових ресурсів. Через незаконні дії посадовців державі завдано збитків на суму понад 721 млн грн. Підозри отримали дев’ять працівників лісового господарства, інформує Завтра.UA.

Корупційні схеми в Національному парку «Гуцульщина»

Двоє колишніх очільників «Кутського лісового господарства» (ЛГ) та інженер «Лісів України» у 2022 році дозволили незаконну вирубку в заповідних зонах. Збитки від їхніх дій оцінюють у понад 700 млн грн.

Слідство встановило, що на території Національного природного парку «Гуцульщина» було незаконно зрубано 13 194 дерева на 195 гектарах. Посадовці видали 59 лісорубних квитків, що не мали під собою законних підстав. Їм інкримінують перевищення влади та незаконну порубку.

Зловживання владою та службова недбалість

Серед підозрюваних є й інші посадовці, чиї дії призвели до значних збитків.

Керівники Богородчанського та Коломийського спецагролісгоспів продавали лісопродукцію за заниженими цінами, завдавши збитків на 333 тис. грн та 1,8 млн грн відповідно. Їх звинувачують у зловживанні владою.

та продавали лісопродукцію за заниженими цінами, завдавши збитків на та відповідно. Їх звинувачують у зловживанні владою. Майстру лісу Кобаківського лісництва інкримінують службову недбалість, через яку незаконно вирубали понад сотню дерев у Нацпарку «Гуцульщина». Це завдало шкоди на суму понад 15,4 млн грн .

інкримінують службову недбалість, через яку незаконно вирубали понад сотню дерев у Нацпарку «Гуцульщина». Це завдало шкоди на суму понад . Майстер лісу Тисівського лісництва допустив вирубку 18 дерев, що призвело до збитків у розмірі 241 тис. грн .

допустив вирубку 18 дерев, що призвело до збитків у розмірі . Головному лісничому ДП «Делятинське ЛГ» повідомили про підозру через незаконну видачу квитків на проведення рубок рідколісся, які заборонені законом. Сума збитків становить понад 3,3 млн грн.

Злочини у сфері лісокористування: загальнонаціональний масштаб

Прокуратура також викрила низку інших порушень у різних регіонах України. За останній тиждень підозри отримали 11 осіб. Загальна сума збитків від цих злочинів становить понад 32,8 млн грн.

На Закарпатті задокументовано збитки на понад 1 млн грн через незаконні рубки та підробку документів.

задокументовано збитки на понад через незаконні рубки та підробку документів. На Вінниччині викрито організаторів незаконних рубок у заповідних зонах, що завдали шкоди на понад 2,5 млн грн .

викрито організаторів незаконних рубок у заповідних зонах, що завдали шкоди на понад . На Буковині задокументовано розтрату та контрабанду лісопродукції зі збитками понад 250 тис. грн .

задокументовано розтрату та контрабанду лісопродукції зі збитками понад . Також розслідується факт підпалу 70 гектарів лісу, що завдав збитків на суму близько 24 млн грн.

Правоохоронні органи продовжують розслідування, щоб притягнути всіх винних до відповідальності та забезпечити захист природних ресурсів України.

Нагадаймо, раніше стало відомо про екологічний злочин: Директор лісгоспу “нарубив” лісів на 34 мільйони.