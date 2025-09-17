Правоохоронці завершили розслідування справи стосовно майора ЗСУ, який наживався на бойових виплатах своїх підлеглих. Обвинувальний акт вже передано до суду. За даними слідства, начальник адміністративної групи штабу однієї з військових частин на Сумщині привласнив понад 2,4 мільйона гривень, організувавши схему з фіктивними бойовими відрядженнями. інформує Завтра.UA.

Шахрайська схема: “Бойові” виплати для “штабних”

Встановлено, що наприкінці 2024 року офіцер запропонував шістьом своїм підлеглим “легкий заробіток”. Він оформив документи про їхнє нібито відрядження до району бойових дій на Харківщині. Попри те, що солдати весь цей час залишалися працювати в штабі в Сумах, вони щомісяця отримували бойові виплати в розмірі 170 тисяч гривень.

Привласнення коштів та залякування: Методи офіцера

Як з’ясувалося, майор залишав собі більшу частину цих коштів, повертаючи підлеглим лише близько 30 тисяч гривень. Тим військовослужбовцям, які відмовлялися від участі в цій схемі, він погрожував справжньою відправкою на передову. За три місяці сума незаконно отриманих виплат перевищила 2,4 мільйона гривень. Наразі вирішується питання щодо відшкодування цих збитків.

Судове провадження та можливе покарання

Начальника адміністративної групи штабу обвинувачують у перевищенні влади військовою службовою особою в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків. Ця стаття Кримінального кодексу України (ч. 5 ст. 426-1) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Досудове розслідування проводили працівники ДБР спільно з СБУ та Національною поліцією під процесуальним керівництвом Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

