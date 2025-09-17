Економісти попереджають: ймовірність глобальної рецесії у 2026 році становить від 60 до 80%, що вважається критичним рівнем ризику. За даними Business Insider, ситуація повторює сценарій, який передував світовій кризі 2008 року, інформує Завтра.UA.

Ринок нерухомості сигналізує тривогу

У США зафіксовано рекордно низьку кількість схвалених дозволів на будівництво житла. Це свідчить про падіння довіри до майбутнього ринку нерухомості та зниження інвестиційної активності.

Кредитування гальмує бізнес

Різке зростання відсоткових ставок центральних банків призвело до того, що все менше компаній та приватних осіб беруть кредити. Це обмежує можливості для розвитку бізнесу і запуску нових проєктів, посилюючи ризик уповільнення економіки.

Торгова війна США і Китаю

Одним із ключових факторів тиску на світову економіку залишається загострення торгового конфлікту між США та Китаєм. Обмеження на імпорт і експорт підривають глобальні ланцюги постачання та знижують темпи зростання світової торгівлі.

Небезпечні паралелі з 2008 роком

Економісти зазначають, що всі ці процеси — від падіння будівельної активності до торгових війн — вже відбувалися перед кризою 2008 року. Саме вони стали каталізатором світового фінансового обвалу.

Що далі?

Якщо сценарій повториться, у 2026 році світ може зіткнутися з різким падінням ринків, масовими банкрутствами та зниженням рівня життя мільйонів людей. Експерти закликають уряди готуватися до можливого кризового сценарію вже зараз.

