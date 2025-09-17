У великих містах України викрили масштабну схему розкрадання пожертв, призначених для ЗСУ. Служба безпеки України та Національна поліція затримали шістьох осіб, які діяли під виглядом волонтерів благодійного фонду «Разом Ми Єдині». З червня по серпень 2025 року вони привласнили понад 550 тисяч гривень, зібраних нібито на потреби військових, інформує Завтра.UA.

Фонд «Разом Ми Єдині» — лише прикриття для шахраїв

Як встановило розслідування, затримані збирали кошти, використовуючи скриньки для готівки на центральних вулицях Дніпра, Харкова, Одеси та Кам’янського. За даними правоохоронців, більша частина зібраних грошей — 90% від загальної суми — розподілялася між учасниками схеми, і лише 10% передавалося на потреби українських захисників.

Організатором схеми виявився місцевий рецидивіст з Дніпра, який перебуває під слідством за наркоторгівлю. Він залучив до злочинної діяльності дев’ятьох спільників, деяких з яких для конспірації переодягав у військову форму. При цьому лише двоє з них мали стосунок до військової служби. Зафіксовано один епізод, де фігуранти привласнили 556 тисяч гривень благодійної допомоги.

Обшуки та затримання

Одночасні затримання відбулися в офісі фонду та за місцями проживання підозрюваних. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, смартфони та чорнові записи з доказами злочинної діяльності. Також виявлено готівку, зібрану як пожертви на ЗСУ.

Керівнику фонду та п’ятьом його спільникам уже повідомили про підозру за статтею 201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану).

Зараз триває слідство. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заклик до пильності

СБУ підкреслює, що це кримінальне провадження стосується лише одного конкретного фонду і жодним чином не пов’язане з іншими волонтерськими та благодійними організаціями. Правоохоронні органи закликають громадян продовжувати підтримувати українську армію, але водночас бути обережними та перевіряти організації, яким вони довіряють свої пожертви.

Комплексні заходи проводилися співробітниками СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

