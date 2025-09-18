Високопосадовці Кремля, ймовірно, за згодою президента Росії Володимира Путіна, усунули Дмитра Козака з посади заступника керівника адміністрації президента. За даними Інституту вивчення війни (ISW) та інших джерел, звільнення відбулося після багатьох років незгоди Козака з політикою Путіна щодо війни в Україні, інформує Завтра.UA.

“Пішов у відставку” — або був звільнений?

Російське державне ЗМІ РБК повідомило 17 вересня, що Козак «пішов у відставку» минулими вихідними (13-14 вересня) і тепер розглядає можливості переходу в бізнес. Цю інформацію підтвердили російський політолог Аркадій Дубнов та журналіст Олексій Венедиктов.

Повідомлення про добровільну відставку Козака суперечать іншим даним, які вказують на те, що його усунули через розбіжності з Путіним. Західні та російські джерела, на які посилається видання The New York Times, стверджують, що Козак втратив свій вплив після того, як протягом кількох місяців радив Путіну припинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та зменшити вплив російських служб безпеки.

Конфлікт з Путіним: відмова від мирної угоди

Відомо, що Козак був єдиним учасником засідання Ради Безпеки 21 лютого 2022 року, який виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну. Крім того, на початку війни він, як повідомляється, допоміг досягти мирної угоди з Україною, яка передбачала відмову Києва від вступу до НАТО. Однак Путін відхилив цю угоду, оскільки прагнув анексувати українські території.

Чому Путін усунув Козака?

Дії Путіна свідчать про те, що він не потерпить розбіжностей у своєму найближчому оточенні, особливо щодо війни в Україні.

Політична незгода. Козак відкрито виступав проти продовження війни, що прямо суперечило максималістським вимогам Путіна. Усунення Козака може бути сигналом для інших високопосадовців, що будь-яка незгода з курсом Кремля буде каратися. Перерозподіл влади. Звільнення Козака посилює позиції іншого заступника керівника Адміністрації президента — Сергія Кирієнка, який у 2022 році перебрав від Козака відповідальність за стратегію Кремля щодо України, а нещодавно — і щодо Молдови. Підготовка до відставки. 29 серпня Путін підписав указ про скасування департаментів, якими керував Козак, що, ймовірно, було підготовкою до його звільнення. Цей крок, а також повідомлення про те, що Козак розглядає бізнес-пропозиції, свідчать про намір Путіна повністю усунути його з уряду.

Відхід Козака зміцнює владу Кирієнка в Адміністрації Президента і, за даними ISW, демонструє, що Путін та його радники продовжують бути відданими війні в Україні та її максималістським цілям.

Нагадаємо, раніше стало відомо про брехню як тактику: як Герасимов «наступає» на фронті, доповідаючи Путіну про неіснуючі перемоги.