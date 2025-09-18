Репетитори торговці, таксисти та інші, хто працює через онлайн-платформи без реєстрації ФОП, будуть зобов’язані сплачувати податки зі своїх доходів. Новий законопроєкт № 14025, що вже зареєстрований у Верховній Раді, передбачає запровадження нового податкового режиму з 2026 року, який стосуватиметься широкого кола осіб, що надають послуги або продають товари через цифрові платформи. Це є вимогою ЄС та МВФ, що відображено у Меморандумі МВФ, інформує Завтра.UA.

Кого торкнеться новий закон?

Нові правила оподаткування стосуватимуться осіб віком від 18 років, які продають товари або надають послуги через цифрові платформи. Це можуть бути вебсайти та мобільні застосунки, що забезпечують зв’язок між продавцем і покупцем.

Основні категорії, на які пошириться дія закону:

Торгівля: продавці на таких платформах, як Amazon, Etsy, OLX, Rozetka.

продавці на таких платформах, як Amazon, Etsy, OLX, Rozetka. Транспорт: таксисти Uklon, Bolt, а також водії BlaBlaCar.

таксисти Uklon, Bolt, а також водії BlaBlaCar. Оренда: особи, які здають в оренду нерухомість (Airbnb, Booking.com) чи транспортні засоби.

особи, які здають в оренду нерухомість (Airbnb, Booking.com) чи транспортні засоби. Фріланс і послуги: репетитори, ремонтники, дизайнери, розробники, що працюють через платформи типу Kabanchik.ua, Upwork, Preply, Buki.

Закон не поширюватиметься на посередників, що надають послуги для самих платформ, наприклад, платіжні системи (Liqpay, WayForPay).

Скільки доведеться платити?

Новий податок складатиметься з двох частин: податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (5%). Розмір ПДФО залежатиме від того, чи відкриє продавець спеціальний рахунок.

Два варіанти оподаткування:

Ставка 10%: Застосовується, якщо продавець відкриває спеціальний банківський рахунок, який використовуватиметься виключно для отримання доходів з цифрової платформи. У такому разі ПДФО становитиме 5%, плюс 5% військового збору. Цей рахунок підлягатиме контролю податковими органами. Ставка 23%: Застосовується, якщо продавець не відкриває спеціальний рахунок. У цьому випадку ПДФО становитиме 18%, плюс 5% військового збору.

Законопроєкт передбачає річний ліміт доходу на спецрахунку в розмірі приблизно 6,7 млн грн. У разі перевищення цього ліміту, сума перевищення буде оподатковуватися за загальною ставкою в 23%.

Існує також виняток для невеликих операцій: якщо особа здійснює до трьох продажів на суму до 2 тис. євро (близько 97 тис. грн) на рік, вона може сплачувати 10% податку без відкриття спецрахунку.

Проблеми та перспективи

Однією з головних проблем, яку обговорюють юристи, є те, що законопроєкт передбачає оподаткування валового доходу, а не чистого прибутку. Це означає, що податки стягуватимуться з усієї суми, отриманої від клієнта, без вирахування витрат продавця (наприклад, вартість матеріалів, палива тощо). Експерти сподіваються, що цей аспект буде доопрацьовано до другого читання.

Крім того, оскільки на цифрові платформи ляже додаткове адміністративне навантаження, прогнозується можливе збільшення комісій і зборів для продавців.

Для тих, хто вже зареєстрований як ФОП, нічого суттєво не зміниться, оскільки вони вже сплачують податки відповідно до обраної групи. У деяких випадках, особливо при великих доходах, реєстрація ФОП може бути вигіднішою, ніж новий податковий режим. Наприклад, для 3-ї групи ФОП ставка єдиного податку становить 5% плюс 1% військового збору, а також фіксований ЄСВ.

