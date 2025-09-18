Прикордонники та поліція в Медиці розкрили великий канал нелегального переправлення чоловіків з України. Організаторами схеми виявилися українські машиністи, які ховали пасажирів у локомотивах поїздів, що прямували до польського Перемишля. Про це повідомляє польське видання RMF24, інформує Завтра.UA.

Десятки тисяч доларів за незаконну подорож

Схему викрили ще у 2024 році. За словами речника Прикордонної служби Бещадів, лейтенанта Пйотра Закеляжа, за цю контрабанду залізничники брали з кожної особи щонайменше $10 000. Отримавши оплату, вони ховали чоловіків усередині локомотивів, допомагаючи їм незаконно перетнути кордон.

Обвинувачення та ризик ув’язнення

У цій справі затримано двох українських залізничників, яким висунуто обвинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні та організації незаконного перетину кордону. Речниця районної прокуратури в Перемишлі Марта Пентковська повідомила, що їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Хоча чоловіки не визнають своєї провини, прокуратура зазначає, що розслідування триває і можливі нові арешти, а також ведеться співпраця з українською стороною для отримання правової допомоги.

Призов до армії як мотив

Також затримано двох українців, які скористалися цим каналом для потрапляння до ЄС. Їм висунуто звинувачення в незаконному перетині кордону. Обидва чоловіки визнали свою провину та пояснили, що їхнім головним мотивом було бажання уникнути мобілізації.

Спільна операція прикордонників і поліції

У розслідуванні брали участь співробітники Прикордонної служби, поліцейські кримінального відділу Головного управління воєводської поліції в Жешуві, а нагляд здійснювала районна прокуратура в Перемишлі.

Нагадаймо, раніше стало відомо про “квиток” до Румунії за 8 000 євро: затримано офіцерів ТЦК, що організували канал нелегального перетину кордону.