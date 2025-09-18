Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що під час наземних маневрів у секторі Гази було знищено 25 об’єктів, які Ізраїль класифікує як «терористичні вежі ХАМАС». За його словами, операція, спрямована на усунення загрози снайперського вогню та знищення військової інфраструктури ХАМА, інформує Завтра.UA.

Заява міністра оборони

У своєму дописі в X (раніше Twitter) Ісраель Кац зазначив, що ліквідація терористів та їхньої інфраструктури є ключовим етапом наземної операції. «Жителям Гази довелося перебратися на південь для їхнього захисту», — наголосив міністр.

Найбільш резонансною стала заява Каца про майбутнє Гази.

«Якщо ХАМАС не звільнить заручників і не роззброїться, Газа буде зруйнована і стане пам’ятником звірствам і вбивцям ХАМАС» – зазначив Кац.

Хід наземної операції

Наступ Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на сектор Гази розпочався 16 вересня з метою повного захоплення міста. ЦАХАЛ попередньо закликав місцевих жителів евакуюватися. За даними ізраїльської сторони, близько 300 тисяч людей вже перемістилися до «гуманітарних зон» на півдні сектора.

Операція стартувала невдовзі після зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Вашингтон висловив підтримку Ізраїлю, проте закликав провести операцію швидко.