З огляду на зростання викликів національній безпеці, Польща активізує свої зусилля щодо захисту населення, готуючись до потенційних загроз. Про це пише RMF 24, інформує Завтра.UA. Станом на 12 вересня 2025 року польські служби розпочали масштабну перевірку будівель для оцінки їхньої придатності як укриттів, а також виділили значні кошти на розвиток цивільної оборони.

Оцінка придатних укриттів

Державна пожежна служба та районні будівельні інспекції проводять детальні перевірки існуючих будівель, що можуть виконувати захисні функції. З майже 4000 замовлених перевірок вже проведено понад 2000, за результатами яких видано технічні висновки для органів цивільного захисту.

На сьогодні понад 1000 споруд відповідають вимогам, встановленим Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, і можуть використовуватися як укриття або схованки у надзвичайних ситуаціях. Засоби колективного захисту поділяються на два основні типи: аварійні укриття та захисні споруди, що включають укриття та схованки. Обидві категорії відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки населення як у містах, так і в сільській місцевості.

Мільярди злотих на захист громадян

Для реалізації цих завдань уряд виділяє значні фінансові ресурси. Програма захисту населення та цивільної оборони (OLiOC) на 2025-2026 роки передбачає виділення майже 5 мільярдів злотих місцевим органам влади. Ці кошти спрямують на:

модернізацію та реконструкцію існуючих укриттів;

будівництво нових захисних споруд;

розвиток систем сигналізації та зв’язку.

Пріоритет надаватиметься інвестиціям у регіони, що охоплені програмою «Східний щит», але підтримку також отримають міста та населені пункти, особливо вразливі до потенційних загроз.

Більша відповідальність місцевих органів влади

Новий Закон про цивільний захист та оборону покладає на місцеве самоврядування обов’язок визначати об’єкти, які можна переобладнати на захисні споруди. Це стосується як підземних рівнів в існуючих будівлях, так і нових інвестицій.

Власники та керівники об’єктів можуть подавати заявки на цільові субсидії для облаштування аварійних укриттів. Примітно, що субсидія може покривати до 100% інвестиційних витрат. Програма також включає модернізацію укриттів, розташованих під школами, що перетворить освітні заклади на безпечні місця для учнів та персоналу.

Мета: Захистити половину мешканців міст

Нові правила передбачають, що місця в закладах колективного захисту мають бути доступні для щонайменше 50% населення міст (включно з 25% у захисних спорудах) та 25% мешканців сільської місцевості (з 15% у захисних спорудах).

Відповідальність за підготовку та утримання цієї інфраструктури покладено на мерів, голів міст, голів районів, воєвод, маршалів воєводств та Міністра внутрішніх справ. Всі необхідні правові акти, що дозволяють призначати та модернізувати засоби колективного захисту, вже видані.

