Сенат Польщі ухвалив законопроєкт про допомогу українцям, який вносить суттєві зміни до правил перебування та отримання соціальних виплат. Тепер документ очікує підпису президента, яки як стало відомо закручує гайки для українських біженців. Про це повідомляє Польське радіо, інформує Завтра.UA.

Ключові зміни та голосування

Сенат Польщі підтримав законопроєкт про допомогу громадянам України, які прибули до країни через повномасштабне вторгнення. За ухвалення документа проголосували 57 сенаторів, 32 були «проти», утрималися — 0.

Законопроєкт продовжує легальність перебування українських біженців у Польщі до 4 березня 2026 року. Крім того, він пов’язує отримання деяких соціальних виплат, зокрема програми «800+», з офіційним працевлаштуванням або навчанням дітей. Це є однією з ключових змін, які спрямовані на посилення контролю за використанням державної допомоги.

Позиція уряду та президента

Законопроєкт був розроблений після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на його попередню версію. Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик висловив сподівання, що президент підпише новий варіант, оскільки він враховує багато раніше висловлених зауважень.

За словами Дущика, уряд і президент згодні з основними цілями закону, такими як легалізація перебування, доступ до ринку праці та обмеження сімейних виплат. Однак, попередня версія не влаштовувала президента через її механізми. Дущик підкреслив, що новий законопроєкт стосується всіх іноземців, а не лише українців, що робить його більш ефективним.

Обмеження та вимоги

Новий закон запроваджує кілька важливих змін:

Соціальна допомога: Право на соціальні виплати, такі як «800+», тепер залежить від професійної діяльності отримувача та відвідування дітьми польської школи. Винятком можуть бути батьки дітей з інвалідністю.

Право на соціальні виплати, такі як «800+», тепер залежить від професійної діяльності отримувача та відвідування дітьми польської школи. Винятком можуть бути батьки дітей з інвалідністю. Медичні послуги: Обмежується доступ до певних медичних послуг для дорослих громадян України. Зокрема, йдеться про деякі медичні та лікарські програми, реабілітацію та стоматологічне лікування.

Обмежується доступ до певних медичних послуг для дорослих громадян України. Зокрема, йдеться про деякі медичні та лікарські програми, реабілітацію та стоматологічне лікування. Громадянство: Під час обговорення Сенат відхилив поправки, які пропонували подовжити термін легального перебування в Польщі для отримання громадянства з трьох до десяти років. Також була відхилена поправка щодо покарання за “пропаганду бандерівської ідеології”.

Тепер законопроєкт передадуть на підпис президенту Польщі. Якщо його буде ухвалено, нові норми набудуть чинності найближчим часом.

Раніше стало відомо, про кінець “тимчасового захисту”: ЄС змінює правила для українців.