Російські війська здійснили чергову атаку на Київську область за допомогою ударних безпілотників в ніч проти четверга, 18 вересня. Внаслідок нападу спалахнули пожежі у Бучанському та Бориспільському районах. Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Завтра.UA.

Деталі ворожої атаки

Повітряна тривога була оголошена у низці областей України, оскільки армія РФ запустила ударні безпілотники. На Київщині особливо постраждали два райони.

Бориспільський район: внаслідок удару загорілися складські приміщення. На місці події працюють оперативні служби, які вживають усіх необхідних заходів для ліквідації пожежі.

Бучанський район: тут ворожий дрон спричинив пожежу у приватному будинку. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та вже локалізували вогонь.

Без жертв, але з наслідками

За попередніми даними, інформації про постраждалих внаслідок атаки не надходило. Більш детальна інформація про масштаби руйнувань та наслідки буде оприлюднена згодом.

Атака вкотре підкреслює підступність ворога та необхідність посилення протиповітряної оборони для захисту мирного населення та інфраструктури.

