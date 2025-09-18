Європейський Союз готується представити державам-членам свій 19-й пакет санкцій проти Росії. За даними джерел, знайомих із ситуацією, це станеться вже в п’ятницю, після телефонної розмови між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Як заявила Урсула фон дер Ляєн, новий пакет буде спрямований на ключові сфери російської економіки: криптовалюту, банки та енергетику. Ці заходи мають посилити тиск на Москву через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Тиск США: мита замість санкцій

Водночас, за інформацією Bloomberg, США тиснуть на своїх союзників із «Великої сімки» (G7) з вимогою запровадити мита в розмірі до 100% на товари з Китаю та Індії. Мета — змусити ці країни припинити купівлю російської нафти, щоб, у свою чергу, змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Києвом.

Під час розмови з фон дер Ляєн Дональд Трамп знову наголосив, що надає перевагу саме тарифам перед традиційними санкціями. Ця позиція, ймовірно, зустріне опір серед європейських країн. Представники G7 зараз працюють над пакетом пропозицій, які планують узгодити протягом наступних двох тижнів.

Заморожені російські активи: шлях до використання

Поряд із обговоренням нових обмежень, США та ЄС досягли значного прогресу у питанні використання заморожених активів російського центрального банку. Йдеться про близько 300 мільярдів доларів, які можуть бути спрямовані на підтримку України. Очікується, що пропозиції щодо цього будуть представлені найближчим часом.

Раніше Німеччина, яка тривалий час займала обережну позицію, тепер підтримує зусилля щодо використання цих коштів. Попередня позиція країни полягала в тому, що активи мають залишатися замороженими до укладення мирної угоди та виплати Росією компенсації за завдану Україні шкоду.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Зеленському доведеться укласти угоду з Росією.