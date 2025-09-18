У Дніпрі викрито масштабні корупційні схеми, в яких фігурують посадовці міської ради та підрядники. За даними слідства, через неправомірні дії на закупівлях електроенергії для освітніх закладів та ремонті водовідведення бюджет зазнав збитків на загальну суму 9 мільйонів гривень, інформує Завтра.UA.

Схема із завищенням цін на електроенергію

Як встановило слідство, заступниця директора одного з департаментів Дніпровської міськради уклала договір на постачання електроенергії для закладів освіти. Згодом підконтрольне їй ТОВ неодноразово ініціювало підписання додаткових угод, які безпідставно підвищували вартість електроенергії. Посадовиця, не перевіряючи обґрунтованість такого зростання цін, підписувала ці угоди.

Це призвело до збитків для бюджету на суму 7,5 мільйона гривень. Слідчі кваліфікували її дії за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Фейкові ремонти зливних колекторів

Водночас, директор іншого департаменту міськради залучив дві компанії до поточного ремонту зливних колекторів у центрі міста. В акти виконаних робіт керівники цих товариств вносили неправдиві дані, завищуючи ціни на матеріали та послуги, а також вказуючи техніку, яка фактично не використовувалася.

Попри це, посадовець підписав акти, на підставі яких підрядникам було перераховано бюджетні кошти. Внаслідок цих дій державі завдано збитків на 1,5 мільйона гривень. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення)Обшуки, вилучення та подальше розслідування

Під час обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, чорнові записи та значну суму грошових коштів у різній валюті. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та їхнє відсторонення від посад.

