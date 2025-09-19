Російські війська почали використовувати мережу порожніх газопроводів радянських часів для перекидання солдатів та припасів. Ця тактика, яку називають «трубопровідні сили», допомагає уникати ударів українських безпілотників. У той час як Україна намагається протистояти цим діям, експерти вважають, що ця стратегія стає все більш важливою для Росії. Про це повідомляє Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Нова тактика: “Трубопровідна війна”

Росія розглядає свою стару газову інфраструктуру як підземну мережу, що дає змогу безпечно та непомітно переміщувати війська. За словами експертів, ця тактика є цінним методом для ухилення від атак дронів, оскільки підземні комунікації залишаються недоступними для безпілотників.

Валерій Ширяєв, відомий московський журналіст, вважає, що ця «трубопровідна війна» стане більш домінантною частиною російської стратегії. Він зазначає, що метод транспортування, захищений від дронів, є ідеальним для нападників і допомагає вибивати з рівноваги українських захисників.

Використання в Куп’янську та інших районах

Останнім часом ця тактика була застосована біля Куп’янська, ключового залізничного вузла на Харківщині. За повідомленнями з обох сторін, російські війська намагаються повернути місто і направили свій персонал у газопровід під річкою Оскіл.

Використання підземних просторів не є цілковитою новинкою. Російські війська вже застосовували подібну тактику під час захоплення Авдіївки в лютому 2024 року, де для пересування використовували каналізаційний канал. Це дозволило військам прорвати українську оборону та призвело до відступу. Відтоді Росія вивчала і вдосконалювала використання трубопроводів. Наприклад, під час операції в Курській області Росії було задіяно підрозділ із понад 600 солдатів, які подолали близько 15 км трубопроводом.

Реакція України та технологічні інновації

Українські війська, у свою чергу, намагаються протидіяти цій новій загрозі. Вони почали затоплювати ділянки трубопроводів або обгороджувати їх колючим дротом. Генеральний штаб України заявив, що вихід із трубопроводу в Куп’янську перебуває під контролем українських військ.

Росія також вдосконалює свою техніку для підземних пересувань. За даними військових блогерів, розробляються моторизовані візки для забезпечення тихого руху, а в трубопроводах створюють спеціальні зони очікування та вентиляційні шахти.

Економічний та стратегічний контекст

Тисячі кілометрів трубопровідної системи, що колись транспортувала російський газ до Європи, тепер слугують новим полем бою. Транзит газу був повністю зупинений у січні, після закінчення терміну дії контракту, оскільки Україна відмовилася його продовжувати, щоб позбавити Росію доходів для фінансування вторгнення.

Попри те, що російське Міністерство оборони офіційно не коментувало використання цієї тактики, вона є черговим свідченням адаптації армії до умов сучасної війни, де технології, такі як дрони, відіграють ключову роль. Це підкреслює, що конфлікт переходить у нову фазу, де підземні комунікації можуть стати важливим стратегічним елементом.

