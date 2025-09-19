Цієї ночі ворог знов атакував Київ, використавши ударні безпілотники. За попередньою інформацією, у столиці зафіксовано падіння уламків збитих ворожих дронів, інформує Завтра.UA.

Падіння уламків у Шевченківському районі

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, уламки збитого безпілотника впали на проїжджу частину в Шевченківському районі. Унаслідок цього пошкоджено тролейбусну контактну мережу. На місці працюють відповідні служби.

Без постраждалих та подальші дії

На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих немає. Тимур Ткаченко зазначив, що наразі з’ясовується характер можливих пошкоджень по місту загалом, щоб оцінити повну картину наслідків атаки.

Допомога для постраждалих від обстрілів

У КМВА також нагадали, що мешканці, які або чиє майно постраждали від атаки, можуть отримати актуальну інформацію про програми підтримки. Для цього варто скористатися чат-ботом єОпора.

Нагадаймо, минулої ночі російські війська здійснили чергову атаку на Київську область за допомогою ударних безпілотників. Внаслідок нападу спалахнули пожежі у Бучанському та Бориспільському районах.