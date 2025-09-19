Міністр з питань притулку та міграції Нідерландів, Маріска Кейзер виступила з пропозицією змінити правила проживання для українських біженців. Вона хоче, щоб українські чоловіки, які працюють та отримують дохід у Нідерландах, самостійно облаштовували собі житло. Це рішення зумовлене критичною ситуацією з нестачею місць у центрах для біженців. Про це пише NOS, інформує Завтра.UA.

Ситуація з житлом загострюється

За словами Маріски Кейзер, Нідерланди досягають меж своїх можливостей щодо розміщення українців. Ця заява є відповіддю на термінові звернення від Червоного Хреста та муніципалітетів, яким дедалі складніше знаходити місця для розміщення новоприбулих біженців. Через переповненість притулків, деякі люди змушені ночувати на вулицях або у своїх автомобілях.

Наразі у розпорядженні муніципалітетів є близько 97 тисяч місць для українців, але всі вони заповнені. Водночас, щомісяця до Нідерландів продовжують прибувати сотні біженців. У серпні Червоний Хрест зареєстрував рекордну кількість українців – 435 осіб.

Чоловіки з роботою повинні самостійно шукати житло

Маріска Кейзер вважає «цілком розумним», щоб чоловіки, які мають роботу та дохід у Нідерландах, самостійно оплачували та організовували своє житло. Вона наводить аналогію з громадянами Нідерландів, які також самостійно вирішують це питання. Міністр пропонує, щоб українці зверталися за допомогою до своїх роботодавців, а також нагадує, що таке рішення є доцільним, якщо біженці вже мають тут сім’ї.

При цьому Кейзер не вважає таку пропозицію жорстокою, оскільки, за її словами, «вони отримують тут захист». Вона підкреслює, що не може примусити біженців шукати житло самостійно, оскільки згідно з європейськими угодами, українці мають право на житло та освіту.

Матері з дітьми та право на захист

Кейзер наголошує, що матері з дітьми й надалі отримуватимуть підтримку та догляд, і до них не застосовуватимуться нові правила. Вона також заохочуватиме українців, які прибули до Нідерландів через інші країни-члени ЄС, повернутися туди.

Українські біженці підпадають під дію Європейської директиви про тимчасовий захист (RTB), яка нещодавно була продовжена до 4 березня 2027 року. Це положення гарантує їм право на житло та освіту в Нідерландах. Однак, за словами міністра, директива залишає можливість відправляти людей назад до країни, де вони були раніше, або просити їх самостійно організувати житло.

«Це неможливе завдання» – реакція Червоного Хреста

Представник Червоного Хреста в Нідерландах висловив сумнів щодо ефективності цієї ініціативи. Він підкреслив, що багато біженців перебувають у відчаї, і покладати відповідальність за пошук житла на них – «неможливе завдання».

«Політики мали б запропонувати рішення ще рік тому, а саме – більше притулків для людей, які тікають від війни в Україні», – заявив представник Червоного Хреста, додавши, що біженці не мають достатньої підтримки, щоб самостійно вирішити житлове питання.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що країна-засновниця ЄС вичерпала ліміт на прийом українськіх біженців.