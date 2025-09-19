Командира артилерійської батареї та його заступника звинувачують у привласненні майже 900 тисяч гривень, отриманих в результаті корупційної схеми з незаконними виплатами. Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування Обвинувальний акт вже направлено до суду, інформує Завтра.UA.

Схема шахрайства: як це працювало

Заступник командира підготував три рапорти, в яких зазначив, що він та ще 19 військовослужбовців у серпні-вересні 2024 року нібито виконували бойові завдання на Чернігівщині. Насправді ж військові перебували в іншому місці та до виконання бойових завдань відношення не мали.

Командир батареї, не перевіривши правдивість цих даних, підписав документи. На підставі цих рапортів заступнику та іншим 19 військовослужбовцям було незаконно виплачено додаткові кошти на загальну суму майже 900 тисяч гривень.

Кримінальна відповідальність та відшкодування збитків

ДБР інкримінує командиру батареї недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України), що може каратися позбавленням волі на строк до 8 років.

Його заступнику інкримінують умисне невиконання військовою службовою особою службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426 КК України). За це передбачено максимальне покарання до 10 років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування державі було відшкодовано всі завдані збитки в повному обсязі. Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

