Союз Росії та Північної Кореї у війні проти України виявився одностороннім: Пхеньян постачає Москві зброю на мільярди доларів, але майже нічого не отримує натомість. Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому Фондом Фрідріха Науманна, яке цитує німецьке видання Bild, інформує Завтра.UA.

Північна Корея віддає все, але не отримує нічого

Згідно зі звітом «Нерівне партнерство», автором якого є професорка Хангукського університету Олена Гусєйнова, Північна Корея з 2023 року відправила Росії зброї на суму від 5,6 до 9,8 млрд доларів. Ця допомога включає мільйони артилерійських снарядів, сотні гармат, ракетні установки та балістичні ракети. Крім того, близько 15 тисяч північнокорейських військових беруть участь у війні.

У відповідь Росія надала допомогу на значно меншу суму — не більше ніж 1,2 млрд доларів. Це переважно харчі, нафта, системи протиповітряної оборони та, можливо, кілька літаків. Експерти наголошують, що, попри гучні заяви, технологічного прориву для Північної Кореї не відбулося, а її економічна ситуація залишається критичною. Національна валюта, північнокорейський вон, знецінюється, а інфляція зростає.

Вигода лише для еліти, а не для народу

Дослідження також показує, що доступ до обмежених фінансових потоків, які проходять через санкційні схеми та російські банки, мають лише представники еліти навколо Кім Чен Ина. Для звичайних громадян країни, які продовжують жити в злиднях, жодних позитивних змін не відбулося. Їхнє становище навіть погіршується, поки їхня країна воює на боці Москви.

«Путін фактично обдирає Північну Корею, — заявив очільник південнокорейського представництва Фонду Фрідріха Науманна Фредерік Шпор. — Досі Кіму вдавалося отримувати вигоду переважно з політичних міркувань — зменшувати ізоляцію своєї країни, перебувати поруч із Путіним і Сі в Пекіні. Усе це, однак, на шкоду його власним солдатам».

Дослідники підкреслюють, що справжніми бенефіціарами цієї угоди є лише російський військовий комплекс, тоді як Північна Корея не отримує жодних реальних економічних чи технологічних переваг.

