Прокурори повідомили про чергову підозру колишньому високопосадовцю Державної фіскальної служби. Цього разу його звинувачують у зловживанні владою, що призвело до мільйонних збитків для державного бюджету, спричинених схемою з невчасно повернутим податком на додану вартість, інформує Завтра.UA.

Схема з невідшкодованим ПДВ

За даними слідства, у 2015 році, перебуваючи на керівній посаді в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, підозрюваний дав незаконну вказівку своїм підлеглим. Він наказав їм підготувати лист до Державної казначейської служби з вимогою залишити без виконання висновки про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств.

Своє рішення ексчиновник обґрунтував нібито необхідністю проведення додаткових перевірок. Однак прокурори встановили, що посадовець чудово розумів: підприємство мало всі законні підстави для отримання відшкодування ПДВ. А після відкликання висновків жодних перевірок так і не провели.

Судовий позов та мільйонні збитки

Через затримку з поверненням ПДВ підприємство звернулося до суду, щоб стягнути пеню за прострочення. У результаті судових розглядів, які тривали з 2015 по 2021 рік, держава була змушена виплатити підприємству пеню у розмірі майже 108 мільйонів гривень.

Ця сума і є тими збитками, що були завдані державному бюджету через дії колишнього високопосадовця.

Не перша підозра для корупціонера

Це вже друга підозра для цього ж ексчиновника. Раніше Печерська окружна прокуратура повідомила йому про підозру в організації роботи конвертаційного центру. За допомогою цієї схеми підприємства ухилялись від сплати податків. А загальна сума проведених через центр операцій протягом 2023-2025 років перевищила 1,5 мільярда гривень.

Наразі колишній податківець перебуває під вартою. 6 вересня 2025 року суд встановив йому запобіжний захід з можливістю внесення застави у розмірі 119 мільйонів гривень, однак наразі вона не внесена.

