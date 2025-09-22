В Австрії викрили одного з керівників енергетичного гіганта OMV, який тривалий час працював на Росію. За даними розслідування, він передавав секретну інформацію дипломату РФ, що може призвести до значної шкоди для країни. Цей інцидент виводить відносини між Австрією та Росією на новий рівень напруги, інформує Завтра.UA.

Шпигун у критичній інфраструктурі

Австрійська нафтогазова група OMV, яка є однією з найважливіших інфраструктурних компаній країни, звільнила одного зі своїх керівників за підозрою у шпигунстві. Видання Profil ексклюзивно повідомило, що менеджер привернув увагу контррозвідки через часті зустрічі зі співробітником російського посольства.

Шпигунська діяльність була спрямована саме проти OMV, яка раніше була партнером російського “Газпрому”. Викритий менеджер мав доступ до конфіденційних даних і займався угодою щодо злиття двох дочірніх компаній в Абу-Дабі на суму 1 мільярд євро. За інформацією джерела, він передавав відомості про ці компанії російському дипломату під час зустрічей у Відні.

Обшуки та кримінальна справа

Під час обшуку в будинку підозрюваного співробітника OMV було вилучено численні внутрішні документи. Проти нього відкрито кримінальну справу. Наразі невідомо, як довго тривала його шпигунська діяльність і чи діяв він самостійно.

Австрія вимагає зняти імунітет з російського дипломата

Міністерство закордонних справ Австрії вже відреагувало на ситуацію, викликавши тимчасово повіреного у справах Росії. За словами представників відомства, російській стороні було запропоновано відмовитися від дипломатичного імунітету дипломата, який фігурує в розслідуванні. В іншому випадку його буде оголошено персоною нон грата та депортовано з країни.

Представники OMV заявили, що повністю співпрацюють з австрійською владою, але відмовилися від подальших коментарів, посилаючись на захист даних.

OMV є найбільшою нафтовою компанією в Центральній Європі. Вона була однією з перших західних компаній, яка уклала договір на постачання газу з СРСР, і нещодавно достроково розірвала його.

